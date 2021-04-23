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Праздник 23 апреля: самые важные приметы и запреты, у кого именины

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 05:38
Праздник 23 апреля: самые важные приметы и запреты, у кого именины Православные чтят память святого Терентия (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Дата 23 апреля 2020 года в народном календаре получила прозвище Терентий Маревный.

В нашем материале ниже читайте обо всех приметах и запретах в этот день. Также мы расскажем, кто в эту дату празднует именины.

Православные в этот день почитали память мученика Терентия и его жены. Также 23 апреля в старину называли Днем Солнцезахода.

Согласно приметам, в этот день нельзя свататься и делать предложения возлюбленным. В противном случае этот брак будет обречен на провал. Наши предки верили, что в семье будут постоянные ссоры и измены.

Главные приметы и поверья этого дня:

  • Молодые паучки появились – теплые деньки скоро настанут.
  • Если старые пауки 23 апреля сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки.
  • После марева жди бурь.
  • Если лещина 23 апреля украшена пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет.
  • Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня, скорее всего, пойдет дождь.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя петь и танцевать, также не рекомендуется справлять громко день рождения.
  • Нельзя употреблять спиртное в этот день.
  • Нельзя ругаться, критиковать кого-либо и испытывать злобу.

Именинники 23 апреля: Александр, Африкан, Зинон, Максим, Терентий, Федор и Яков.

К слову, сны, увиденные в эту ночь, могут быть вещими. Особенно это касается ярких, хорошо запоминающихся сновидения. По некоторым данным, они могут исполниться в течение недели.

Читайте также в нашем материале обо всех праздниках и выходных в мае 2021 года.

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