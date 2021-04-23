Свято 23 квітня: найважливіші прикмети та заборони, у кого іменини
Дата 23 квітня 2020 року в народному календарі отримала прізвисько Терентій маревний.
У нашому матеріалі нижче читайте про всі прикмети і заборони в цей день. Також ми розповімо, хто в цю дату святкує іменини.
Православні в цей день шанували пам'ять мученика Терентія і його дружини. Також 23 квітня в старовину називали Днем Сонцезаходу.
Згідно з прикметами, в цей день не можна свататися і робити пропозиції коханим. В іншому випадку цей шлюб буде приречений на провал. Наші предки вірили, що в родині будуть постійні сварки й зради.
Головні прикмети та повір'я цього дня:
- Молоді павучки з'явилися - теплі деньки скоро настануть.
- Якщо старі павуки 23 квітня сидять на павутині високо, то вночі можливі заморозки.
- Після марева чекай бур.
- Якщо ліщина 23 квітня прикрашена пухнастими сережками, то земля більше промерзати не буде.
- Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня, швидше за все, піде дощ.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день не можна співати і танцювати, також не рекомендується справляти голосно день народження.
- Не можна вживати спиртне в цей день.
- Не можна лаятися, критикувати кого-небудь і відчувати злобу.
Іменинники 23 квітня: Олександр, Африкан, Зінон, Максим, Терентій, Федір і Яків.
До слова, сни, побачені в цю ніч, можуть бути віщими. Особливо це стосується яскравих, які добре запам'ятовуються сновидінь. За деякими даними, вони можуть виповнитися протягом тижня.
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