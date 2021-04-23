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Свято 23 квітня: найважливіші прикмети та заборони, у кого іменини

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 05:38
Свято 23 квітня: найважливіші прикмети та заборони, у кого іменини Православні вшановують пам'ять святого Терентія (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Дата 23 квітня 2020 року в народному календарі отримала прізвисько Терентій маревний.

У нашому матеріалі нижче читайте про всі прикмети і заборони в цей день. Також ми розповімо, хто в цю дату святкує іменини.

Православні в цей день шанували пам'ять мученика Терентія і його дружини. Також 23 квітня в старовину називали Днем Сонцезаходу.

Згідно з прикметами, в цей день не можна свататися і робити пропозиції коханим. В іншому випадку цей шлюб буде приречений на провал. Наші предки вірили, що в родині будуть постійні сварки й зради.

Головні прикмети та повір'я цього дня:

  • Молоді павучки з'явилися - теплі деньки скоро настануть.
  • Якщо старі павуки 23 квітня сидять на павутині високо, то вночі можливі заморозки.
  • Після марева чекай бур.
  • Якщо ліщина 23 квітня прикрашена пухнастими сережками, то земля більше промерзати не буде.
  • Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня, швидше за все, піде дощ.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна співати і танцювати, також не рекомендується справляти голосно день народження.
  • Не можна вживати спиртне в цей день.
  • Не можна лаятися, критикувати кого-небудь і відчувати злобу.

Іменинники 23 квітня: Олександр, Африкан, Зінон, Максим, Терентій, Федір і Яків.

До слова, сни, побачені в цю ніч, можуть бути віщими. Особливо це стосується яскравих, які добре запам'ятовуються сновидінь. За деякими даними, вони можуть виповнитися протягом тижня.

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