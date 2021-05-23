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Праздник 23 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

Новина українською →
Воскресенье 23 мая 2021 05:54
Праздник 23 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины В народе эту дату называли Симонов день (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

23 мая в народном календаре называется Симонов день, а также Симон Зилот или Симон посев.

Обо всех приметах и табу, читайте ниже в нашем материале.

В этот день наши предки пытались найти сокровища. Считали, что именно в эту дату клады открывались для человека.

Люди верили, что каждый клад охраняла нечистая сила и забрать его можно было только при помощи молитвы.

В Симонов день можно было погадать на бобах. Чтобы погадать, вечером накануне возьмите двенадцать бобов (одиннадцать белых и один черный). Положите их перед сном под подушку. Утром достаньте одно зернышко. Если попалось белое, то ничего плохого вам в ближайшее время не грозит. Черный боб – знак предупреждения.

Главные приметы этого дня:

  • Если босая нога в борозде терпит холод - время сеять пшеницу.
  • Посеянная на Симона Зилота пшеница даст отменный урожай.
  • Дождь в этот день сулит дождливое лето.
  • Вечером появились большие кучевые облака – к хорошей погоде на следующий день.
  • Березовые сережки лопаются – пора сеять хлеб.
  • Утром пчелы весело и быстро летают – к погожему дню.
  • До рассвета слышно пение птиц – к дождю.
  • Если сон с 22 на 23 мая не исполнится через 7–10, то он пустой.
  • Если вы увидели хороший сон - он сбудется через два дня, если плохой - через две недели.

Что нельзя делать в этот день:

  • Категорически запрещается работать

Именинники этого дня – Сидор, Киприан, Онисим и Таисия.

Читайте также в нашем материале о самых важных датах и праздниках июня.

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