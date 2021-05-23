Свято 23 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
23 травня в народному календарі називається Симонов день, а також Симон Зілот або Симон посів.
Про всі прикмети і табу, читайте нижче в нашому матеріалі.
У цей день наші предки намагалися знайти скарби. Вважали, що саме в цю дату скарби відкривалися для людини.
Люди вірили, що кожен скарб охороняла нечиста сила і забрати його можна було тільки за допомогою молитви.
У Симонів день можна було поворожити на бобах. Щоб поворожити, ввечері напередодні візьміть дванадцять бобів (одинадцять білих і один чорний). Покладіть їх перед сном під подушку. Вранці дістаньте одне зернятко. Якщо попалося біле, то нічого поганого вам найближчим часом не загрожує. Чорний боб - знак попередження.
Головні прикмети цього дня:
- Якщо боса нога в борозні терпить холод - час сіяти пшеницю.
- Посіяна на Симона пшениця дасть відмінний урожай.
- Дощ в цей день обіцяє дощове літо.
- Увечері з'явилися великі купчасті хмари-до гарної погоди на наступний день.
- Березові сережки лопаються - пора сіяти хліб.
- Вранці бджоли весело і швидко літають – до погожого дня.
- До світанку чути спів птахів - до дощу.
- Якщо сон з 22 на 23 Травня не виповниться через 7-10, то він порожній.
- Якщо ви побачили хороший сон - він збудеться через два дні, якщо поганий - через два тижні.
Що не можна робити в цей день:
- Категорично забороняється працювати
Іменинники цього дня - Сидір, Кипріян, Онисим і Таїсія.
Читайте також у нашому матеріалі про найважливіші дати і свята червня.