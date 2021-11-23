Праздник 23 ноября: что строго запрещено делать в день Георгия Победоносца
23 ноября 2021 года христиане почитают память святого Георгия Победоносца, который жил на заре христианской эпохи в III веке.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Для многих верующих это очень близкий святой. Он испытал невероятные страдания.
Святой великомученик Георгий Победоносец народился в Каппадокии (область в Малой Азии) и вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии.
Святой Георгий поступил на службу в римское войско. Позже его приняли в стражи императора Диоклитиана со званием комита - одного из старших военачальников.
Диоклитиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами. Когда об этом узнал святой Георгий, то раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в Сенат, где его скрутили и отправили на муки в темницу.
Что нельзя делать в этот день
- Сегодня вечером лучше не выходить из дома;
- Не стоит отправляться в дальнюю дорогу, путешествие лучше перенести.
- Нельзя браться за новые дела и проекты.
- Нельзя брать или давать ничего взаймы. Иначе счастья не будет весь следующий год.
- Не нужно выяснять отношения и ругаться.
- Не стоит разговаривать с незнакомцами иначе вас могут сглазить.
Что можно делать сегодня
Любые покупки будут удачными, поэтому можете смело отправляться на шоппинг.
Народные приметы на сегодня
- Если утром видно иней, значит будет мороз;
- Если на улице ветреная погода - стоит ожидать похолодание и метель;
- Если на дороге грязь, то зима будет морозной;
- Если выпало много снега, значит зима будет теплой;
- Если туманно, значит близиться потепление;
- Если воробьи громко чирикают - оттепель не за горами.
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