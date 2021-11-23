Свято 23 листопада: що суворо заборонено робити в день Георгія Побідоносця

23 листопада 2021 року християни вшановують пам'ять святого Георгія Побідоносця, який жив на зорі християнської епохи в III столітті.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Для багатьох віруючих це дуже близький святий. Він зазнав неймовірних страждань.

Святий великомученик Георгій Побідоносець народився в Каппадокії (область в Малій Азії) і виріс в глибоко віруючій християнській родині. Його батько прийняв мученицьку кончину за Христа, коли Георгій був ще в дитячому віці. Мати переселилася з сином на батьківщину і виховала його в суворому благочесті.

Святий Георгій вступив на службу в римське військо. Пізніше його прийняли до варти імператора Діоклітіана зі званням коміта - одного зі старших воєначальників.

Діоклітіан надав усім правителям повну свободу в розправі над християнами. Коли про це дізнався Святий Георгій, то роздав жебракам свій спадок, відпустив на волю рабів і з'явився в Сенат, де його скрутили і відправили на муки в темницю.

Що не можна робити в цей день

Сьогодні ввечері краще не виходити з дому;

Не варто вирушати в далеку дорогу, подорож краще перенести.

Не можна братися за нові справи і проекти.

Не можна брати або давати нічого в борг. Інакше щастя не буде весь наступний рік.

Не потрібно з'ясовувати стосунки і лаятися.

Не варто розмовляти з незнайомцями інакше вас можуть наврочити.

Що можна робити сьогодні

Будь-які покупки будуть вдалими, тому можете сміливо вирушати на шопінг.

Народні прикмети на сьогодні