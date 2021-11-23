Свято 23 листопада: що суворо заборонено робити в день Георгія Побідоносця
23 листопада 2021 року християни вшановують пам'ять святого Георгія Побідоносця, який жив на зорі християнської епохи в III столітті.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Для багатьох віруючих це дуже близький святий. Він зазнав неймовірних страждань.
Святий великомученик Георгій Побідоносець народився в Каппадокії (область в Малій Азії) і виріс в глибоко віруючій християнській родині. Його батько прийняв мученицьку кончину за Христа, коли Георгій був ще в дитячому віці. Мати переселилася з сином на батьківщину і виховала його в суворому благочесті.
Святий Георгій вступив на службу в римське військо. Пізніше його прийняли до варти імператора Діоклітіана зі званням коміта - одного зі старших воєначальників.
Діоклітіан надав усім правителям повну свободу в розправі над християнами. Коли про це дізнався Святий Георгій, то роздав жебракам свій спадок, відпустив на волю рабів і з'явився в Сенат, де його скрутили і відправили на муки в темницю.
Що не можна робити в цей день
- Сьогодні ввечері краще не виходити з дому;
- Не варто вирушати в далеку дорогу, подорож краще перенести.
- Не можна братися за нові справи і проекти.
- Не можна брати або давати нічого в борг. Інакше щастя не буде весь наступний рік.
- Не потрібно з'ясовувати стосунки і лаятися.
- Не варто розмовляти з незнайомцями інакше вас можуть наврочити.
Що можна робити сьогодні
Будь-які покупки будуть вдалими, тому можете сміливо вирушати на шопінг.
Народні прикмети на сьогодні
- Якщо вранці видно іній, значить буде мороз;
- Якщо на вулиці вітряна погода - варто очікувати похолодання і хуртовина;
- Якщо на дорозі бруд, то зима буде морозною;
- Якщо випало багато снігу, значить зима буде теплою;
- Якщо туманно, значить наближатися потепління;
- Якщо горобці голосно цвірінькають - відлига не за горами.
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