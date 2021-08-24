Праздник 24 августа: что запрещено делать сегодня и у кого именины

24 августа 2021 года православные верующие почитают память мученика Евпла Катанского, который прославился тем, что носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае старался выступить с проповедью.

Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте в нашем материале ниже.

Однажды Евпла схватили язычники и отвели к императору, его много пытали, но он категорически не соглашался принимать язычество. Во время казни Евпл проповедовал. Что нельзя делать сегодня Сегодня не советуют ходить на кладбище.

Также нельзя употреблять спиртное, в противном случае могут прийти усопшие родственники прийти и наказать.

Не нужно сегодня выяснять отношения и идти на примирение.

Не стоит завязывать знакомства, поскольку они не будут удачными.

Не надо сегодня совершать крупные покупки. Можно остаться без финансовой поддержки. Приметы на 24 августа Если сегодня будет много орехов и мало грибов, то будет холодная и снежная зима.

Если на улице нет ветра, значит будет тепло.

Если сегодня ярко светит солнце, то в сентябре будет мало дождей.

Если звезды сильно мерцают на рассвете, то через несколько дней пройдет дождь. Именины сегодня отмечают: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин и Федор.