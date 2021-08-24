Праздник 24 августа: что запрещено делать сегодня и у кого именины
24 августа 2021 года православные верующие почитают память мученика Евпла Катанского, который прославился тем, что носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае старался выступить с проповедью.
Что запрещено делать сегодня, какие традиции и приметы важно соблюдать и кого поздравить с днем ангела - читайте в нашем материале ниже.
Однажды Евпла схватили язычники и отвели к императору, его много пытали, но он категорически не соглашался принимать язычество. Во время казни Евпл проповедовал.
Что нельзя делать сегодня
- Сегодня не советуют ходить на кладбище.
- Также нельзя употреблять спиртное, в противном случае могут прийти усопшие родственники прийти и наказать.
- Не нужно сегодня выяснять отношения и идти на примирение.
- Не стоит завязывать знакомства, поскольку они не будут удачными.
- Не надо сегодня совершать крупные покупки. Можно остаться без финансовой поддержки.
Приметы на 24 августа
- Если сегодня будет много орехов и мало грибов, то будет холодная и снежная зима.
- Если на улице нет ветра, значит будет тепло.
- Если сегодня ярко светит солнце, то в сентябре будет мало дождей.
- Если звезды сильно мерцают на рассвете, то через несколько дней пройдет дождь.
Именины сегодня отмечают: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин и Федор.
Напомним, сегодня пройдет парад к 30-летию Дня Независимости Украины. Стало известно, где и когда смотреть трансляцию.
Мы также писали о календаре церковных праздников и постов в сентябре.