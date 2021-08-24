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Свято 24 серпня: що заборонено робити сьогодні і у кого іменини

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Вівторок 24 серпня 2021 06:02
Свято 24 серпня: що заборонено робити сьогодні і у кого іменини Фото: свято 24 серпня (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

24 серпня 2021 року православні віряни вшановують пам'ять мученика Евпла Катанського, який прославився тим, що носив з собою Євангеліє і при кожному зручному випадку намагався виступити з проповіддю.

Що заборонено робити сьогодні, які традиції і прикмети важливо дотримуватися і кого привітати з днем ангела - читайте в нашому матеріалі нижче.

Одного разу Евпла схопили язичники і відвели до імператора, його багато катували, але він категорично не погоджувався приймати язичництво. Під час страти Євпл проповідував.

Що не можна робити сьогодні

  • Сьогодні не радять ходити на цвинтар.
  • Також не можна вживати спиртне, в іншому випадку можуть прийти покійні родичі прийти і покарати.
  • Не потрібно сьогодні з'ясовувати відносини і йти на примирення.
  • Не варто зав'язувати знайомства, оскільки вони не будуть вдалими.
  • Не треба сьогодні робити великі покупки. Можна залишитися без фінансової підтримки.

Прикмети на 24 серпня

  • Якщо сьогодні буде багато горіхів і мало грибів, то буде холодна і сніжна зима.
  • Якщо на вулиці немає вітру, значить буде тепло.
  • Якщо сьогодні яскраво світить сонце, то у вересні буде мало дощів.
  • Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, то через кілька днів пройде дощ.

Іменини сьогодні відзначають: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін і Федір.

Нагадаємо, сьогодні пройде парад до 30-річчя Дня Незалежності України. Стало відомо, де і коли дивитися трансляцію.

Ми також писали про календар церковних свят і постів у вересні.

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