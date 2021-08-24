Свято 24 серпня: що заборонено робити сьогодні і у кого іменини

24 серпня 2021 року православні віряни вшановують пам'ять мученика Евпла Катанського, який прославився тим, що носив з собою Євангеліє і при кожному зручному випадку намагався виступити з проповіддю.

Що заборонено робити сьогодні, які традиції і прикмети важливо дотримуватися і кого привітати з днем ангела - читайте в нашому матеріалі нижче.

Одного разу Евпла схопили язичники і відвели до імператора, його багато катували, але він категорично не погоджувався приймати язичництво. Під час страти Євпл проповідував. Що не можна робити сьогодні Сьогодні не радять ходити на цвинтар.

Також не можна вживати спиртне, в іншому випадку можуть прийти покійні родичі прийти і покарати.

Не потрібно сьогодні з'ясовувати відносини і йти на примирення.

Не варто зав'язувати знайомства, оскільки вони не будуть вдалими.

Не треба сьогодні робити великі покупки. Можна залишитися без фінансової підтримки. Прикмети на 24 серпня Якщо сьогодні буде багато горіхів і мало грибів, то буде холодна і сніжна зима.

Якщо на вулиці немає вітру, значить буде тепло.

Якщо сьогодні яскраво світить сонце, то у вересні буде мало дощів.

Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, то через кілька днів пройде дощ. Іменини сьогодні відзначають: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін і Федір.