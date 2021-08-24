Свято 24 серпня: що заборонено робити сьогодні і у кого іменини
24 серпня 2021 року православні віряни вшановують пам'ять мученика Евпла Катанського, який прославився тим, що носив з собою Євангеліє і при кожному зручному випадку намагався виступити з проповіддю.
Що заборонено робити сьогодні, які традиції і прикмети важливо дотримуватися і кого привітати з днем ангела - читайте в нашому матеріалі нижче.
Одного разу Евпла схопили язичники і відвели до імператора, його багато катували, але він категорично не погоджувався приймати язичництво. Під час страти Євпл проповідував.
Що не можна робити сьогодні
- Сьогодні не радять ходити на цвинтар.
- Також не можна вживати спиртне, в іншому випадку можуть прийти покійні родичі прийти і покарати.
- Не потрібно сьогодні з'ясовувати відносини і йти на примирення.
- Не варто зав'язувати знайомства, оскільки вони не будуть вдалими.
- Не треба сьогодні робити великі покупки. Можна залишитися без фінансової підтримки.
Прикмети на 24 серпня
- Якщо сьогодні буде багато горіхів і мало грибів, то буде холодна і сніжна зима.
- Якщо на вулиці немає вітру, значить буде тепло.
- Якщо сьогодні яскраво світить сонце, то у вересні буде мало дощів.
- Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, то через кілька днів пройде дощ.
Іменини сьогодні відзначають: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін і Федір.
Нагадаємо, сьогодні пройде парад до 30-річчя Дня Незалежності України. Стало відомо, де і коли дивитися трансляцію.
Ми також писали про календар церковних свят і постів у вересні.