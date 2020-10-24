Праздник 24 октября: самый строгий запрет и традиции этого дня

В народе считали, что с этого дня наступают холода

Какой сегодня праздник. В этот день православные почитают святого Филиппа Диакона, апостола от семидесяти. В народе праздник имеет название день Филиппа или Филиппова канитель - в эти дни дороги были непригодны для проезда, покрывались грязью. Но несмотря на распутицу, наши предки должны были везти зерно на мельницу, чтобы намолоть муки.В этот день существует ряд запретов, которые строго нельзя нарушать.

Как гласят церковные легенды, апостол Филипп был родом из Кесарии Палестинской и за время своих путешествий после ухода из Иерусалима совершил немало чудес, изгонял нечистых духов, исцелял хромых, проповедовал христианство и крестил многих язычников. У Филиппа было четыре дочери, которые обладали даром предвидения.

24 октября христиане чтят память святого Филиппа Диакона

По возвращению в Иерусалим после долгих странствий, он был рукоположен святыми апостолами в сан епископа и послан на проповедь в лидийский город Траллию. Именно в этом городе и скончался апостол в глубокой старости.

С этого дня наступала стужа и холода, на дорогах появлялась распутица, которую тогда называли канителью. Отсюда пришло выражение "некогда канителиться" - то есть несмотря на грязную дорогу нужно было отправляться в путь, иначе ожидание и волокита могут привести только к ухудшению условий.

Считалось, что в этот день нельзя лениться, но следует проявлять упорство во всех задуманных делах - тогда обязательно можно добиться высокого результата и успеха. Ленивых ожидали большие финансовые потери.

Также верили, что этот праздник - удачное время для врачевания, а заговоры от болезней обретают большую силу. Наши предки на Филиппа ходили в церковь и молили святого об исцелении - верили, что тогда болезни уйдут и скоро придет исцеление.

Также в этот день просили Бога защитить от нечистого и дурного глаза завистников - православные просили апостола, который прославился умением изгонять бесов, сохранить их от злых духов. Считалось, что черти на распутице пытаются сделать дорогу еще более опасной и тяжелой.

Наши предки верили, что если в этот день полнолуние, что нужно смотря на него подержать в руках кошелек или деньги - тогда можно сохранить достаток и избежать возможных финансовых потерь.

В этот день считалось неудачным, если на женщину упадет лунный свет.

А еще в полнолуние на Филиппа запрещалось стричь волосы и ногти - если это правила нарушить, считали, что будут большие проблемы с физическим здоровьем.

Главные приметы в этот день:

Если в этот праздник луна ясная - быть скоро морозам и холоду.

Если 24 октября спускается туман - то будет оттепель;

Северный ветер также обещал значительное похолодание;

Если в этот день белки, мыши и кроты делают большие запасы еды - будет очень холодная зима.

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