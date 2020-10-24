Свято 24 жовтня: найсуворіша заборона й традиції цього дня

В народі вважали, що з цього дня наступають холоди

Яке сьогодні свято. У цей день православні вшановують святого Філіпа Диякона, апостола від семидесяти. В народі свято має назву день Пилипа або Пилипова тяганина - в ці дні дороги були непридатні для проїзду, покривалися брудом. Але незважаючи на бездоріжжя, наші предки повинні були везти зерно на млин, щоб намолоти борошна.У цей день існує ряд заборон, які строго не можна порушувати.

Як свідчать церковні легенди, апостол Пилип був родом з Кесарії Палестинської і за час своїх подорожей після відходу з Єрусалиму зробив чимало чудес, виганяв нечистих духів, зціляв кульгавих, проповідував християнство і хрестив багатьох язичників. У Філіпа було чотири дочки, які володіли даром передбачення.

24 жовтня християни вшановують пам'ять святого Філіпа Диякона

Після повернення в Єрусалим після довгих мандрів, він був висвячений святими апостолами в сан єпископа і посланий на проповідь в лідійське місто Траллію. Саме в цьому місті і помер апостол в глибокій старості.

З цього дня наступала зима і холоду, на дорогах з'являлася бездоріжжя, яку тоді називали канителлю. Звідси прийшло вираз "колись марудитися" - тобто незважаючи на брудну дорогу потрібно було вирушати в дорогу, інакше очікування і тяганина можуть привести тільки до погіршення умов.

Вважалося, що в цей день не можна лінуватися, але слід проявляти завзятість у всіх задуманих справах - тоді обов'язково можна добитися високого результату та успіху. Ледачих чекали великі фінансові втрати.

Також вірили, що це свято - вдалий час для лікування, а замовляння від хвороб знаходять велику силу. Наші пращури на Пилипа ходили в церкву і благали святого про зцілення - вірили, що тоді хвороби підуть і скоро прийде зцілення.

Також в цей день просили Бога захистити від нечистого і лихого ока заздрісників - православні просили апостола, який прославився вмінням виганяти бісів, зберегти їх від злих духів. Вважалося, що чорти на бездоріжжю намагаються зробити дорогу ще більш небезпечною і важкою.

Наші предки вірили, що якщо у цей день повний місяць, що потрібно дивлячись на нього потримати в руках гаманець або гроші - тоді можна зберегти достаток і уникнути можливих фінансових втрат.

У цей день вважалося невдалим, якщо на жінку впаде місячне світло.

А ще в повню на Пилипа заборонялося стригти волосся і нігті - якщо це правила порушити, вважали, що будуть великі проблеми з фізичним здоров'ям.

Головні прикмети цього дня:

Якщо у це свято місяць ясний - бути незабаром морозів і холоду.

Якщо 24 жовтня спускається туман - буде відлига;

Північний вітер також обіцяв значне похолодання;

Якщо у цей день білки, миші, кроти роблять великі запаси їжі - буде дуже холодна зима.

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