Праздник 25 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

25 мая верующие чтят память епископа Епифания Кипрского, одного из ранних отцов церкви, который прославился обличением ереси.

Мы расскажем в нашем материале обо всех приметах и запретах этого дня, а также, кто в эту дату именинник. Подробности читайте ниже.

Наши предки называли этот день Епифановым. В этот день традиции были связаны с наблюдением за природой, а также бережным отношением к растительности. Люди верили, что особой силой обладает рябиновое дерево, которое как раз начинает цвести в этот период.

Магические качества приписывали и кувшинкам, которые расцветают в конце мая. В народе считалось, что цветущая калина символизирует вечную любовь и верность.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя срывать и приносить в дом белые кувшинки. Если запрет нарушить, то в доме будут неприятности и может произойти мор скота.

25 мая незамужним девушкам нельзя носить черное, поскольку муж может попасться старым и вскоре умереть.

Также запрещается пить алкоголь. Наши предки верили, что на выпившего может напасть нечистая сила и одурманить голову, что человек может совершить такой поступок, о котором будет жалеть долгое время.

Сегодня нельзя ругаться с родными и близкими.

Что сегодня можно делать

В народе верили, что в Епифанов день цветущая ветка рябина подарит удачу на целый год, поэтому ее ставили у себя дома в воду.

Люди также верили, сегодня веточки калины обладают особой силой, и способны привлечь в дом удачу и любовь. Поэтому их тоже приносили домой.

Главные приметы дня

Если сегодня утром тепло и солнечно, значит лето будет засушливое;

Если утром будет пасмурно с дождями, значит лето будет прохладным и дождливым;

Если рябина еще не распустилась - к поздней и долгой осени;

Если много майских жуков летает, то будет засушливое лето;

Если рябина еще не распустилась - к поздней и долгой осени

День ангела отмечают: Денис, Петр, Семен, Иван, Филипп, Федор, Герман, Евдокия и Епифаний.