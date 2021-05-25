Свято 25 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
25 травня віруючі вшановують пам'ять єпископа Епіфанія Кіпрського, одного з ранніх отців церкви, який прославився викриттям єресі.
Ми розповімо в нашому матеріалі про всі прикмети і заборони цього дня, а також, хто в цю дату іменинник. Подробиці читайте нижче.
Наші предки називали цей день Єпіфановим. У цей день традиції були пов'язані зі спостереженням за природою, а також дбайливим ставленням до рослинності. Люди вірили, що особливою силою володіє горобинове дерево, яке якраз починає цвісти в цей період.
Магічні якості приписували й глечикам, які розквітають в кінці травня. У народі вважалося, що квітуча калина символізує вічну любов і вірність.
Що не можна робити в цей день
Сьогодні не можна зривати та приносити в будинок білі латаття. Якщо заборону порушити, то в будинку будуть неприємності й може статися мор худоби.
25 травня незаміжнім дівчатам не можна носити чорне, оскільки чоловік може попастися старим і незабаром померти.
Також забороняється пити алкоголь. Наші предки вірили, що на випившого може напасти нечиста сила й одурманити голову, що людина може зробити такий вчинок, про який буде шкодувати довгий час.
Сьогодні не можна лаятися з рідними та близькими.
Що сьогодні можна робити
У народі вірили, що в Епіфаніїв день квітуча гілка горобина подарує удачу на цілий рік, тому її ставили у себе вдома в воду.
Люди також вірили, сьогодні гілочки калини мають особливу силу, і здатні залучити в будинок удачу і любов. Тому їх теж приносили додому.
Головні прикмети дня
- Якщо сьогодні вранці тепло і сонячно, значить літо буде посушливе;
- Якщо вранці буде похмуро з дощами, значить літо буде прохолодним і дощовим;
- Якщо горобина ще не розпустилася - до пізньої і довгої осені;
- Якщо багато хрущів літає, то буде посушливе літо;
- Якщо горобина ще не розпустилася - до пізньої і довгої осені
День ангела відзначають: Денис, Петро, Семен, Іван, Пилип, Федір, Герман, Євдокія і Єпіфаній.
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