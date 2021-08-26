Праздник 26 агуста: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Православная церковь 26 августа чтит память церковного деятеля и богослова 18 века Тихона Задонского.
В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.
Тихон считается крупнейшим православным просветителем своего времени. В 1759 году он стал архимандритом Тверского Желтикова Успенского монастыря, позже - епископом Кексгольмским и Ладожским, а затем - епископом Воронежским и Елецким.
Верующие считают Тихона помощником в избавлении от всякой уныния, ему молятся об умиротворении души.
В этот день у крестьян также существовал обычай убирать в сараях и погребах, заговаривать сени и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти.
Главные приметы этого дня
- Туман над лесом - к хорошему урожаю грибов.
- Тихий ветер - к теплой и сухой погоде, а буря - к дождливому сентябрю.
- Сова ухает ночью - к перемене погоды.
- Грибов много в лесу - к богатому урожаю хлеба через год.
- Погода безветренная - до шторма.
- Сено сыреет на сеновале - к дождю.
- Новолуние красного цвета - к сырой погоде.
- Месяц в кольце - погода будет меняться
Что запрещено делать в этот день
- Нельзя ругаться, ссориться и желать кому-то зла
- Нельзя грустить и плакать;
- Нельзя заниматься тяжелой физической работой;
- Нельзя давать в долг;
- Нельзя ходить босиком по росе.
Именины в этот день празднует Тихон.
Напомним, что украинцев летом ждет новый выходной.