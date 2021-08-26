Свято 26 агуста: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.

Тихон вважається найбільшим православним просвітителем свого часу. У 1759 році він став архімандритом Тверського Желтикова Успенського монастиря, пізніше - єпископом Кексгольмським і Ладозьким, а потім - єпископом Воронезьким і Єлецьким.

Віруючі вважають Тихона помічником в позбавленні від усякої зневіри, йому моляться про умиротворення душі.

У цей день у селян також існував звичай прибирати в сараях і льохах, заговорювати сіни та зимові сховища від недоброго слова, від лихого ока і всякої нечисті.

Головні прикмети цього дня

Туман над лісом - до хорошого врожаю грибів.

Тихий вітер - до теплої і сухої погоди, а буря - до дощового вересня.

Сова ухає вночі - до зміни погоди.

Грибів багато в лісі - до багатого врожаю хліба через рік.

Погода безвітряна - до шторму.

Сіно сиріє на сіннику - до дощу.

Молодик червоного кольору - до сирої погоди.

Місяць в кольці - погода буде змінюватися

Що заборонено робити в цей день