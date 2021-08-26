Свято 26 агуста: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Віруючі згадують про святого Тихона Задонського (колаж РБК-Україна)
Православна церква 26 серпня вшановує пам'ять церковного діяча і богослова 18 століття Тихона Задонського.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.
Тихон вважається найбільшим православним просвітителем свого часу. У 1759 році він став архімандритом Тверського Желтикова Успенського монастиря, пізніше - єпископом Кексгольмським і Ладозьким, а потім - єпископом Воронезьким і Єлецьким.
Віруючі вважають Тихона помічником в позбавленні від усякої зневіри, йому моляться про умиротворення душі.
У цей день у селян також існував звичай прибирати в сараях і льохах, заговорювати сіни та зимові сховища від недоброго слова, від лихого ока і всякої нечисті.
Головні прикмети цього дня
- Туман над лісом - до хорошого врожаю грибів.
- Тихий вітер - до теплої і сухої погоди, а буря - до дощового вересня.
- Сова ухає вночі - до зміни погоди.
- Грибів багато в лісі - до багатого врожаю хліба через рік.
- Погода безвітряна - до шторму.
- Сіно сиріє на сіннику - до дощу.
- Молодик червоного кольору - до сирої погоди.
- Місяць в кольці - погода буде змінюватися
Що заборонено робити в цей день
- Не можна лаятися, сваритися і бажати комусь зла
- Не можна сумувати і плакати;
- Не можна займатися важкою фізичною роботою;
- Не можна давати в борг;
- Не можна ходити босоніж по росі.
Нагадаємо, що українців влітку чекає новий вихідний.