ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Праздник 26 апреля: что можно и нельзя делать в этот особенный день

Новина українською →
Вторник 26 апреля 2022 06:01
Праздник 26 апреля: что можно и нельзя делать в этот особенный день Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

26 апреля в этот весенний день чтут память преподобной Фомаиды Медуницы. В народном календаре этот день называют Днем Фомаиды Медуницы из-за того, что начинает цвести медуница и массово вылетают шмели.

Что можно и нельзя делать в этот день - читайте в материале Lite.

Православные вспоминают в этот день мученицу Фомаиду Египетскую. Люди молятся в этот день об избавлении от блудной страсти. Кроме того, раньше было принято отправляться в этот день в леса за медуницей. Считалось, что в этот день растение обладает особой магической силой и может исцелять.

Приметы дня

  • Если сегодня запели лягушки, значит пора браться за овес.
  • Если дуб распустился, то лето будет теплым.
  • Если в полях распустились колокольчики - это означает, что скоро наступит хорошая погода.
  • Если сегодня громко поет кукушка, значит весна окончательно придет, и морозов больше не будет.
  • Если ночью на небе видно много звезд, значит будет хороший урожай.

Что нельзя делать 26 апреля

  • В этот день категорически нельзя обижать женщин. За женские слезы обидчик поплатится.
  • Также нельзя изменять и предаваться "плотским утехам". Считается, что целомудренная Фомаида не простит такого поведения.
  • В этот день нельзя планировать будущее, а также начинать новые дела, в противном случае планы не смогут воплотиться в жизни, а все начинания будут бесперспективными. Запрещается также заигрывать и кокетничать с противоположным полом, ведь преподобная Фомаида была противницей страстей, которые могут возникнуть у тех, кто флиртует. Говорят, что преподобная может наказать за фривольное поведение, например, нашлет болезни, от которых будет невозможно избавиться.
  • Нельзя отправляться в этот день в путь, иначе он будет сплошным разочарованием. Лучше перенести поход на другой день. Говорят, что в пути у вас могут произойти поломки транспорта, аварийные ситуации, обманы, кражи и другие проблемы.

Именинники дня: Артем, Фомаида, Марфа, Евгений. Поздравьте этих людей с днем ангела.

Читайте также, главные церковные праздники мая 2022 и их календарь

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине
STYLER
В Украину придут сильные грозы и штормовой ветер: синоптики сделали предупреждение
В Украину придут сильные грозы и штормовой ветер: синоптики сделали предупреждение