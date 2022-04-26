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Свято 26 квітня: що можна і не можна робити в цей особливий день

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Вівторок 26 квітня 2022 06:01
Свято 26 квітня: що можна і не можна робити в цей особливий день Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

26 квітня в цей весняний день вшановують пам'ять преподобної Фомаїди медунки. У народному календарі цей день називають Днем Фомаїди медунки через те, що починає цвісти медунка і масово вилітають джмелі.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте в матеріалі Lite.

Православні згадують в цей день мученицю Фомаїду єгипетську. Люди моляться в цей день про позбавлення від блудної пристрасті. Крім того, раніше було прийнято відправлятися в цей день в ліси за медуницею. Вважалося, що в цей день рослина володіє особливою магічною силою і може зцілювати.

Прикмети дня

  • Якщо сьогодні заспівали жаби, значить пора братися за овес.
  • Якщо дуб розпустився, то літо буде теплим.
  • Якщо в полях розпустилися дзвіночки-це означає, що скоро настане хороша погода.
  • Якщо сьогодні голосно співає Зозуля, значить весна остаточно прийде, і морозів більше не буде.
  • Якщо вночі на небі видно багато зірок, значить буде хороший урожай.

Що не можна робити 26 квітня

  • У цей день категорично не можна ображати жінок. За жіночі сльози кривдник поплатиться.
  • Також не можна зраджувати і віддаватися "плотським утіхам". Вважається, що цнотлива Фомаїда не пробачить такої поведінки.
  • У цей день не можна планувати майбутнє, а також починати нові справи, в іншому випадку плани не зможуть втілитися в житті, а всі починання будуть безперспективними. Забороняється також загравати і кокетувати з протилежною статтю, адже преподобна Фомаїда була противницею пристрастей, які можуть виникнути у тих, хто фліртує. Кажуть, що преподобна може покарати за фривольну поведінку, наприклад, нашле хвороби, від яких буде неможливо позбутися.
  • Не можна вирушати в цей день в дорогу, інакше він буде суцільним розчаруванням. Краще перенести похід на інший день. Кажуть, що в дорозі у вас можуть статися поломки транспорту, аварійні ситуації, обмани, крадіжки та інші проблеми.

Іменинники дня: Артем, Фомаїда, Марфа, Євген. Привітайте цих людей з днем ангела.

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