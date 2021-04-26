Праздник 26 апреля: все приметы и запреты дня, кто отмечает именины
Сегодня, 26 апреля, православные христиане чтят память святой мученицы Фомаиды. В народном календаре этот день называют Днем Фомаиды Медуницы из-за того, что начинает цвести медуница и массово вылетают шмели. Кроме того, в православной церкви начинается Страстная неделя.
Про все приметы и запреты этого дня, а также у кого в эту дату день ангела - читайте ниже в нашем материале.
Православные вспоминают в этот день мученицу Фомаиду Египетскую. Люди молятся в этот день об избавлении от блудной страсти. Кроме того, раньше было принято отправляться в этот день в леса за медуницей. Считалось, что в этот день растение обладает особой магической силой и может исцелять.
Приметы дня
- Если сегодня запели лягушки, значит пора браться за овес.
- Если дуб распустился, то лето будет теплым.
- Если в полях распустились колокольчики - это означает, что скоро наступит хорошая погода.
- Если сегодня громко поет кукушка, значит весна окончательно придет, и морозов больше не будет.
- Если ночью на небе видно много звезд, значит будет хороший урожай.
Что нельзя делать 26 апреля
- В этот день категорически нельзя обижать женщин. За женские слезы обидчик поплатится.
- Также нельзя изменять и предаваться "плотским утехам". Считается, что целомудренная Фомаида не простит такого поведения.
Именинники дня: Артем, Фомаида, Марфа, Евгений.
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