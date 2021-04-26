Свято 26 квітня: всі прикмети і заборони дня, хто відзначає іменини
Сьогодні, 26 квітня, православні християни вшановують пам'ять святої мучениці Фомаїди. У народному календарі цей день називають Днем Фомаїди медунки через те, що починає цвісти медунка і масово вилітають джмелі. Крім того, в православній церкві починається Страсний тиждень.
Про всі прикмети і заборони цього дня, а також у кого в цю дату день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Православні згадують в цей день мученицю Фомаїду єгипетську. Люди моляться в цей день про позбавлення від блудної пристрасті. Крім того, раніше було заведено відправлятися в цей день в ліси за медуницею. Вважалося, що в цей день рослина володіє особливою магічною силою і може зцілювати.
Прикмети дня
- Якщо сьогодні заспівали жаби, значить пора братися за овес.
- Якщо дуб розпустився, то літо буде теплим.
- Якщо в полях розпустилися дзвоники - це означає, що скоро настане хороша погода.
- Якщо сьогодні голосно співає зозуля, значить весна остаточно прийде, і морозів більше не буде.
- Якщо вночі на небі видно багато зірок, значить буде хороший урожай.
Що не можна робити 26 квітня
- У цей день категорично не можна ображати жінок. За жіночі сльози кривдник поплатиться.
- Також не можна зраджувати і віддаватися "плотським утіхам". Вважається, що цнотлива Фомаїда не пробачить такої поведінки.
Іменинники дня: Артем, Фомаїда, Марфа, Євген.
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