Праздник 26 марта и его самые главные запреты: что нельзя делать, у кого именины
26 марта украинцы по православному календарю чтят память Никифора исповедника, Константинопольского патриарха, который вел праведную жизнь, а умер в изгнании и одиночестве, поскольку не отказался от веры.
Какой православный праздник 26 марта, традиции, запреты и приметы - читайте в материале ниже.
Что можно делать в этот день
В древности в этот день было принято ходить на рыбалку. Реки освобождались от льдов, а рыба шла на нерест. Поэтому улов в этот день обещал быть богатым. Мужчины приносили полные садки рыбы.
Считалось, что в этот день у воды целительная сила, поэтому с ее помощью можно лечить всевозможные болезни.
Что строго запрещено делать 26 марта
Считалось что в Никифоров день от зимней спячки просыпались медведи, поэтому к речке можно, а в лес - табу.
Помимо запрета на посещение лесов, в этот день старались не выходить в поле, чтобы попусту не беспокоить матушку-землю, ведь сеять еще было рано.
Запрещалось также охотиться, в том числе и на птиц. Подстрелить перелетного гуся - очень плохая примета. В народе верили, что из-за такой оплошности мор может напасть не только на охотника и его семью, но и на все село.
Главные приметы на сегодня
- Сильный туман на Никифора - лето будет ненастным.
- Если проснулся медведь, значит пришла настоящая весна.
- Ранняя гроза и северный ветер сулили холодную весну.
- Северный ветер 26 марта подул и прогремел первый гром - весна будет затяжной, а лето - холодным.
- Если же во время грозы дует теплый южный ветер, то лето и весна будут теплыми.
Именины в этот день кроме Никифора празднуют также Александр, Терентий и Кристина.
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