Свято 26 березня і його найголовніші заборони: що не можна робити, в кого іменини
26 березня українці за православним календарем, вшановують пам'ять Никифора сповідника, Константинопольського патріарха, який вів праведне життя, а помер у вигнанні і самоті, оскільки не відмовився від віри.
Яке православне свято 26 березня, традиції, заборони і прикмети - читайте у матеріалі нижче.
Що можна робити в цей день
У давнину в цей день було заведено ходити на риболовлю. Річки звільнялися від льодів, а риба йшла на нерест. Тому улов в цей день обіцяв бути багатим. Чоловіки приносили повні садки риби.
Вважалося, що в цей день вода цілюща сила, тому з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби.
Що суворо заборонено робити 26 березня
Вважалося що в Никифорів день від зимової сплячки прокидалися ведмеді, тому до річки можна, а в ліс - табу.
Крім заборони на відвідування лісів, в цей день намагалися не виходити в поле, щоб даремно не турбувати матінку-землю, адже сіяти ще було рано.
Заборонялося також полювати, в тому числі й на птахів. Підстрелити перелітного гусака - дуже погана прикмета. У народі вірили, що за такої помилки мор може напасти не тільки на мисливця і його родину, але й на все село.
Головні прикмети на сьогодні
- Сильний туман на Никифора - літо буде непогожим.
- Якщо прокинувся ведмідь, значить прийшла справжня весна.
- Рання гроза і північний вітер обіцяли холодну весну.
- Північний вітер 26 березня подув і прогримів перший грім, то весна буде затяжна, а літо - холодним.
- Якщо ж під час грози дме теплий південний вітер, то літо і весна будуть теплими.
Іменини в цей день крім Никифора святкують також Олександр, Терентій і Христина.
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