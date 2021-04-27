Праздник 27 апреля: что нельзя делать, приметы, у кого именины

Первоначально почитались в Беларуси и Литве, а в 1374 году, после принесения частиц их мощей в Константинополь, были канонизированы константинопольским патриархом Филофеем.

Антоний и Иоанн - два брата, служили при дворе князя литовского Ольгерда. За противоречия с князем были заключены в темницу, поскольку публично объявили себя христианами. Через несколько лет Антония и Иоанна приговорили к смерти.

Евстафий жил при дворе того же литовского князя. Однажды в Рождественский пост на охоте с князем он объявил себя христианином, за что подвергся трехдневным пыткам. Евстафия повесили, и его тело три дня не трогали звери. Новопросвещенные сыновья мучителя тайно сняли тело и через три дня доставили в Вильну, где погребли рядом с телами Иоанна и Антония.

Предание гласит, что на месте казни мучеников была построена деревянная церковь во имя Пресвятой Троицы. Впоследствии уже на каменной церкви, построенной на месте прежнего деревянного храма, под нишей с фреской с изображением мучеников была установлена памятная таблица.

Главные приметы этого дня

Если воронье под тучи сбивается - быть морозу, а если сидит стая на земле - к оттепели.

Если вороны садятся на ночлег кто как: кто в одну сторону головой, кто в другую - значит ночь будет безветренная, теплая. А если вороны садятся головой в одну сторону и поближе к стволу дерева, то следует ожидать сильного ветра.

Ворона кричит на полдень - к теплу, на север - к холоду, ходит разинув рот - перед грозой.

Главные запреты этого дня

Сегодня рекомендуется есть только сырую еду.

Нельзя употреблять алкоголь.

Не стоит ходить на рыбалку или охотиться.

Есть поверье, что 27 апреля нельзя мыться.

Запрещаются работы по саду и огороду.

Нельзя отказывать людям в просьбах.

Поскольку пост продолжается, то в этот день следует соблюдать строгость в еде и напитках. В этот день церковь разрешает сухоядение. Можно есть сырые растительные продукты без добавления масла, хлеба и меда.

День ангела празднуют - Антон, Иван, Мартин.