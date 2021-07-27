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Праздник 27 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

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Вторник 27 июля 2021 05:47
Праздник 27 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины Верующие почитают святого Акилу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

По народному календарю 27 июля – день Акилы, еще его называют днем Дозоры.

В народе этот день имеет свои традиции и запреты. Что можно и нельзя делать сегодня, а также все традиции дня – читайте ниже.

Кроме того, 27 июля – это один из дней, в которые почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей. Также это день памяти Преподобного Никодима Святогорца, который был толкователем святого писания и помогал обращать в христианскую веру всех, кто ему встречался. Какие же традиции, запреты и рекомендации связаны с этим днем – читайте в нашей статье.

В народе считалось, что в этот день наступает время, когда нужно угождать полевому духу. Поэтому люди оставляли в покосах для него горшок каши или пучок ржи. Также 27 июля часто шли грозовые дожди, поэтому люди без лишней надобности старались не выходить из дома.

Главные приметы 7 июля:

  • чайки плавают в водоемах – погода будет хорошей;
  • сухой день – к теплой осени;
  • дождь сегодня пошел – всю неделю лить будет;
  • ярко-красное солнце на восходе прячется в облака – к дождю;
  • границы кучевых облаков размываются – погода скоро испортится;
  • глухой гром – к тихому и короткому дождю, громкий – жди затяжного ливня.

Что можно делать 27 июля

Название Дозоры день получил за то, что в старину в этот день принято было по вечерам ходить на поля сторожить урожай (чтоб нечисть не попортила). Считается, что в этот день целебной силой обладает солома: ею лечат поясницу и головные боли (прикладывают к больным местам).

В целом, лучше день провести на природе – чтобы зарядиться природной энергетикой. Можно смело отправляться в дорогу: путешествия будут удачными. Также в этот день принято ходить в лес по грибы.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя выбрасывать остатки еды со стола (лучше скормить животному, хлеб, к примеру, засушить на сухари и пр.) – к нищете;
  • Вести деловые переговоры – к неудачной сделке.

Напомним, что ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов на август 2021.

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