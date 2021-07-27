Свято 27 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
За народним календарем 27 липня – день Акіли, ще його називають днем Дозори.
У народі цей день має свої традиції і заборони. Що можна і не можна робити сьогодні, а також всі традиції дня – читайте нижче.
Крім того, 27 липня – це один із днів, в які вшановується пам'ять Стефана Махрищського – відомого Чудотворця і засновника декількох монастирів. Також це день пам'яті Преподобного Никодима Святогорця, який був тлумачем святого письма і допомагав звертати в християнську віру всіх, хто йому зустрічався. Які ж традиції, заборони і рекомендації пов'язані з цим днем – читайте в нашій статті.
У народі вважалося, що в цей день настає час, коли потрібно догоджати польовому духу. Тому люди залишали в покосах для нього горщик каші або пучок жита. Також 27 липня часто йшли грозові дощі, тому люди без зайвої потреби намагалися не виходити з дому.
Головні прикмети 7 липня:
- чайки плавають у водоймах - погода буде хорошою;
- сухий день - до теплої осені;
- дощ сьогодні пішов - весь тиждень лити буде;
- яскраво-червоне сонце на сході ховається в хмари - до дощу;
- межі купчастих хмар розмиваються - погода скоро зіпсується;
- глухий грім - до Тихого і короткого дощу, гучний - чекай затяжної зливи.
Що можна робити 27 липня
Назва Дозори день отримав за те, що в старовину в цей день прийнято було вечорами ходити на поля вартувати урожай (щоб нечисть не попсувала). Вважається, що в цей день цілющою силою володіє солома: нею лікують поперек і головні болі (прикладають до хворих місць).
В цілому, краще день провести на природі – щоб зарядитися природною енергетикою. Можна сміливо вирушати в дорогу: подорожі будуть вдалими. Також в цей день заведено ходити в ліс по гриби.
Що не можна робити в цей день
- Не можна викидати залишки їжі зі столу – краще згодувати тварині, хліб, наприклад, засушити на сухарі та ін.) - до злиднів;
- Вести ділові переговори - до невдалої угоди.
Нагадаємо, що раніше ми публікували календар церковних свят і постів на серпень 2021.