Свято 27 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

У народі цей день має свої традиції і заборони. Що можна і не можна робити сьогодні, а також всі традиції дня – читайте нижче.

Крім того, 27 липня – це один із днів, в які вшановується пам'ять Стефана Махрищського – відомого Чудотворця і засновника декількох монастирів. Також це день пам'яті Преподобного Никодима Святогорця, який був тлумачем святого письма і допомагав звертати в християнську віру всіх, хто йому зустрічався. Які ж традиції, заборони і рекомендації пов'язані з цим днем – читайте в нашій статті.

У народі вважалося, що в цей день настає час, коли потрібно догоджати польовому духу. Тому люди залишали в покосах для нього горщик каші або пучок жита. Також 27 липня часто йшли грозові дощі, тому люди без зайвої потреби намагалися не виходити з дому.

Головні прикмети 7 липня:

чайки плавають у водоймах - погода буде хорошою;

сухий день - до теплої осені;

дощ сьогодні пішов - весь тиждень лити буде;

яскраво-червоне сонце на сході ховається в хмари - до дощу;

межі купчастих хмар розмиваються - погода скоро зіпсується;

глухий грім - до Тихого і короткого дощу, гучний - чекай затяжної зливи.

Що можна робити 27 липня

Назва Дозори день отримав за те, що в старовину в цей день прийнято було вечорами ходити на поля вартувати урожай (щоб нечисть не попсувала). Вважається, що в цей день цілющою силою володіє солома: нею лікують поперек і головні болі (прикладають до хворих місць).

В цілому, краще день провести на природі – щоб зарядитися природною енергетикою. Можна сміливо вирушати в дорогу: подорожі будуть вдалими. Також в цей день заведено ходити в ліс по гриби.

Що не можна робити в цей день