Праздник 27 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

По народному календарю 27 июля – день Акилы, еще его называют днем Дозоры.
В народе этот день имеет свои традиции и запреты. Что можно и нельзя делать сегодня, а также все традиции дня – читайте ниже.
Кроме того, 27 июля – это один из дней, в которые почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей. Также это день памяти Преподобного Никодима Святогорца, который был толкователем святого писания и помогал обращать в христианскую веру всех, кто ему встречался. Какие же традиции, запреты и рекомендации связаны с этим днем – читайте в нашей статье.
В народе считалось, что в этот день наступает время, когда нужно угождать полевому духу. Поэтому люди оставляли в покосах для него горшок каши или пучок ржи. Также 27 июля часто шли грозовые дожди, поэтому люди без лишней надобности старались не выходить из дома.
Название Дозоры день получил за то, что в старину в этот день принято было по вечерам ходить на поля сторожить урожай (чтоб нечисть не попортила). Считается, что в этот день целебной силой обладает солома: ею лечат поясницу и головные боли (прикладывают к больным местам).
В целом, лучше день провести на природе – чтобы зарядиться природной энергетикой. Можно смело отправляться в дорогу: путешествия будут удачными. Также в этот день принято ходить в лес по грибы.
Напомним, что ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов на август 2021.