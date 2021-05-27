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Праздник 27 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня

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Четверг 27 мая 2021 05:50
Праздник 27 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня Верующие почитают святого мученика Исидора (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

В этот день православные верующие чтут память святого мученика Исидора Хиосского, который жил в III веке на острове Хиосе.

Обо всех приметах и запретах этого дня мы расскажем ниже в нашем материале.

По приказу императора Декия в 249 году был зачислен на военную службу. Исидор, будучи христианином, отказался принести жертвы языческим идолам, за что его подвергли пыткам, а в 251 году усекли мечом.

На Руси святого Исидора называли Сидором, а прозвище Бокогрей он получил из-за того, что с этой даты прекращали дуть северные ветры. Также с этого дня прилетали из-за моря стрижи и ласточки, которые считались предвестниками тепла.


Главные приметы этого дня:

  • Если в єтот день хорошая погода - будет урожай огурцов.
  • Холодный день – к холодному лету.
  • Ранние ласточки –будет счастливый год.
  • Если в этот день увидеть ласточку и умыться молоком - будет хорошая кожа.
  • Ласточки высоко летают – к ясной погоде без осадков, низко – к дождю.
  • Если утро пасмурное и прохладное, а к вечеру прояснится, то посеянные в этот день огурцы не дадут хорошего урожая. Высаживать рассаду нужно позже.
  • Сны в этот день вещие - постарайтесь запомнить его.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день запрещается работать и выполнять дела по дому.

Именины сегодня отмечают: Никита, Максим, Марк, Александр, Макар.

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