Свято 27 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня

У цей день православні віруючі шанують пам'ять святого мученика Ісидора Хіоського, який жив в III столітті на острові Хіосі.

Про всі прикмети і заборони цього дня ми розповімо нижче в нашому матеріалі.

За наказом імператора Декія у 249 році був зарахований на військову службу. Ісидор, будучи християнином, відмовився принести жертви язичницьким ідолам, за що його піддали тортурам, а у 251 році усікли мечем.

На Русі святого Ісидора називали Сидором, а прізвисько Бокогрей він отримав через те, що з цієї дати припиняли дути північні вітри. Також з цього дня прилітали з-за моря стрижі й ластівки, які вважалися провісниками тепла.



Головні прикмети цього дня:

Якщо в цей день хороша погода - буде урожай огірків.

Холодний день - до холодного літа.

Ранні ластівки - буде щасливий рік.

Якщо в цей день побачити ластівку і вмитися молоком - буде хороша шкіра.

Ластівки високо літають - до ясної погоди без опадів, низько – до дощу.

Якщо ранок похмурий і прохолодне, а до вечора проясниться, то посіяні в цей день огірки не дадуть хорошого врожаю. Висаджувати розсаду потрібно пізніше.

Сни в цей день віщі - постарайтеся запам'ятати його.

Що не можна робити в цей день:

У цей день забороняється працювати і виконувати справи по дому.

Іменини сьогодні відзначають: Микита, Максим, Марк, Олександр, Макар.