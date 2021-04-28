Праздник 28 апреля: главные запреты и приметы этого дня, кто именинник

Обо всех приметах и запретах читайте ниже в нашем материале. Также мы расскажем, кто в эту дату празднует именины.

По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.



В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух.

"На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда", — говорили наши предки.

На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: "Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу".

Главные приметы этого дня:

Если видно в этот день разветвленные по кругу облака – последующие дни будут ясными и сухими.

Если пчелы в этот день рано вернулись в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.

Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко – вскоре установится хорошая погода.

Грачи играют – погода будет теплой.

По оврагам снова земля замерзла – урожай будет не очень богатым.

Ясный день, а вечером на небе тучи сгущаются – скоро погода изменится, и, скорее всего, пойдет дождь.

Заря 28 апреля красного цвета – будет ветреная и дождливая погода.

Луна или солнце при восходе и закате как бы искажаются – примета, извещающая о том, что будет тепло.

Кулики прилетели – весна уже к середине подходит.



Что нельзя делать в этот день:

Нельзя в этот день работать допоздна – будет серьезное несчастье.

В этот день избегайте ссор и вранья.

Нельзя выпивать.

Именины у Анастасии, Аристарха, Василисы, Трофима, Андрея, Иакова, Саввы, Виктора, Зосимы, Кондрата и Леонида.