Свято 28 квітня: головні заборони і прикмети цього дня, хто іменинник
28 квітня християни вшановують пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима.
Про всі прикмети і заборони читайте нижче в нашому матеріалі. Також ми розповімо, хто в цю дату святкує іменини.
За переказами, вони були учнями і послідовниками святого Павла і разом з ним проповідували слово Боже.
У цей день бджолярі оглядали пасіки та омшаники, перевіряли: чи здорові бджоли, чи добре пережили зиму. Якщо весна була ранньою, і до кінця квітня з'являлися перші квіти, вулики виймали і виставляли на свіже повітря.
"На день святого Пуда виймай бджіл з-під спуду" — - говорили наші предки.
На Пуда зазвичай розпускали бруньки калина і горобина. З них за старих часів готували цілющі настої. Говорили також, що горобина мала здатність зцілювати від зубного болю. Для цього потрібно було підійти до дерева і погризти його, примовляючи: "Горобина, горобина, вилікуй мої зуби, а не вилікуєш — я тебе всю ізгризу".
Головні прикмети цього дня:
- Якщо видно в цей день розгалужені по колу хмари - наступні дні будуть ясними і сухими.
- Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик - прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.
- Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже жарко – незабаром встановиться хороша погода.
- Граки грають - погода буде теплою.
- По ярах знову земля замерзла - урожай буде не дуже багатим.
- Ясний день, а ввечері на небі хмари згущуються - скоро погода зміниться, і, швидше за все, піде дощ.
- Зоря 28 квітня червоного кольору - буде вітряна і дощова погода.
- Місяць або сонце при сході і заході як би спотворюються – прикмета, що сповіщає про те, що буде тепло.
- Кулики прилетіли-весна вже до середини підходить.
Що не можна робити в цей день:
- Не можна в цей день працювати допізна - буде серйозне нещастя.
- У цей день уникайте сварок і брехні.
- Не можна випивати.
Іменини у Анастасії, Аристарха, Василини, Трохима, Андрія, Якова, Сави, Віктора, Зосими, Кіндрата і Леоніда.
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