Праздник 28 апреля: что нельзя делать в день Аристарха, Пуда и Трофима
28 апреля христиане чтят память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.
Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины - читайте в материале Lite.
В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух.
"На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда", - говорили наши предки.
На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: "Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу".
Главные приметы этого дня:
- Если видно в этот день разветвленные по кругу облака – последующие дни будут ясными и сухими.
- Если пчелы в этот день рано вернулись в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.
- Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко – вскоре установится хорошая погода.
- Грачи играют – погода будет теплой.
- По оврагам снова земля замерзла – урожай будет не очень богатым.
- Ясный день, а вечером на небе тучи сгущаются – скоро погода изменится, и, скорее всего, пойдет дождь.
- Заря 28 апреля красного цвета – будет ветреная и дождливая погода.
- Луна или солнце при восходе и закате как бы искажаются – примета, извещающая о том, что будет тепло.
- Кулики прилетели – весна уже к середине подходит.
Что нельзя делать в этот день:
- Нельзя в этот день работать допоздна – будет серьезное несчастье.
- В этот день избегайте ссор и вранья.
- Нельзя употреблять алкоголь
Именинники этого дня: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор. Поздравьте этих людей с днем ангела!
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