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Свято 28 квітня: що не можна робити в день Аристарха, Пуда і Трохима

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Четвер 28 квітня 2022 06:01
Свято 28 квітня: що не можна робити в день Аристарха, Пуда і Трохима Яке сьогодні свято (freepic.com)
Автор: Styler

28 квітня християни вшановують пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима. За переказами, вони були учнями і послідовниками святого Павла і разом з ним проповідували слово Боже.

Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.

У цей день бджолярі оглядали пасіки та омшаники, перевіряли: чи здорові бджоли, чи добре пережили зиму. Якщо весна була ранньою, і до кінця квітня з'являлися перші квіти, вулики виймали і виставляли на свіже повітря.

"На день святого Пуда виймай бджіл з-під спуду" - говорили наші предки.

На Пуда зазвичай розпускали бруньки калина і горобина. З них за старих часів готували цілющі настої. Говорили також, що горобина мала здатність зцілювати від зубного болю. Для цього потрібно було підійти до дерева і погризти його, примовляючи: "Горобина, горобина, вилікуй мої зуби, а не вилікуєш — я тебе всю ізгризу".

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо видно в цей день розгалужені по колу хмари - наступні дні будуть ясними й сухими.
  • Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик - прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.
  • Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже жарко – незабаром встановиться хороша погода.
  • Граки грають - погода буде теплою.
  • По ярах знову земля замерзла - урожай буде не дуже багатим.
  • Ясний день, а ввечері на небі хмари згущуються - скоро погода зміниться, і, швидше за все, піде дощ.
  • Зоря 28 квітня червоного кольору - буде вітряна і дощова погода.
  • Місяць або сонце при сході та заході як би спотворюються – прикмета, що сповіщає про те, що буде тепло.
  • Кулики прилетіли - весна вже до середини підходить.


Що не можна робити в цей день:

  • Не можна в цей день працювати допізна - буде серйозне нещастя.
  • У цей день уникайте сварок і брехні.
  • Не можна вживати алкоголь

Іменинники цього дня: Олександр, Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кондрат, Леонід, Лук'ян, Сава, Севастьян, Трохим, Федір. Привітайте цих людей з днем ангела!

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