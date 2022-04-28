Свято 28 квітня: що не можна робити в день Аристарха, Пуда і Трохима
28 квітня християни вшановують пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима. За переказами, вони були учнями і послідовниками святого Павла і разом з ним проповідували слово Боже.
Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини - читайте в матеріалі Lite.
У цей день бджолярі оглядали пасіки та омшаники, перевіряли: чи здорові бджоли, чи добре пережили зиму. Якщо весна була ранньою, і до кінця квітня з'являлися перші квіти, вулики виймали і виставляли на свіже повітря.
"На день святого Пуда виймай бджіл з-під спуду" - говорили наші предки.
На Пуда зазвичай розпускали бруньки калина і горобина. З них за старих часів готували цілющі настої. Говорили також, що горобина мала здатність зцілювати від зубного болю. Для цього потрібно було підійти до дерева і погризти його, примовляючи: "Горобина, горобина, вилікуй мої зуби, а не вилікуєш — я тебе всю ізгризу".
Головні прикмети цього дня:
- Якщо видно в цей день розгалужені по колу хмари - наступні дні будуть ясними й сухими.
- Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик - прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.
- Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже жарко – незабаром встановиться хороша погода.
- Граки грають - погода буде теплою.
- По ярах знову земля замерзла - урожай буде не дуже багатим.
- Ясний день, а ввечері на небі хмари згущуються - скоро погода зміниться, і, швидше за все, піде дощ.
- Зоря 28 квітня червоного кольору - буде вітряна і дощова погода.
- Місяць або сонце при сході та заході як би спотворюються – прикмета, що сповіщає про те, що буде тепло.
- Кулики прилетіли - весна вже до середини підходить.
Що не можна робити в цей день:
- Не можна в цей день працювати допізна - буде серйозне нещастя.
- У цей день уникайте сварок і брехні.
- Не можна вживати алкоголь
Іменинники цього дня: Олександр, Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кондрат, Леонід, Лук'ян, Сава, Севастьян, Трохим, Федір. Привітайте цих людей з днем ангела!
Як ми раніше писали, синоптики порадували свіжим прогнозом погоди на травень.