Праздник 28 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
В этот день наступает настоящее тепло (коллаж РБК-Украина)
Сегодня отмечается народный праздник Пахома Теплого или Пахома-Бокогрея.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте ниже в нашем материале. Также мы расскажем, у кого в этот день именины.
Преподобный Пахомий Великий – монах из Египта, основал первый общежительский монастырь. Люди приметили, что к дню памяти преподобного Пахомия весенная погода становилась уже по-настоящему теплой.
Главные приметы этого дня
- Если восход сегодня красный – летом может быть много пожаров.
- Если зацвел можжевельник – пора заняться севом ячменя.
- Если в воздухе много паутины – к жаркой погоде летом.
Сегодня именины отмечают: Дмитрий, Макар, Анастасия.
Что нужно сделать в этот день
Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам рекомендуется одевать красные сарафаны.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит сажать на Пахома Теплого никакие растения, кроме пшеницы - посевы не взойдут или сгниют.
- Сон с 27 на 28 мая нельзя никому рассказывать, сбудется он на двадцать четвертый день.
- Кроме того, сегодня рекомендуют контролировать свои эмоции и не обижаться на окружающих. Конфликт может превратиться в ссору, которая станет вражда.
- В этот день стоит обходить опасные места, ведь есть повышенный риск травмироваться.
Как мы ранее писали, День летнего солнцестояния в 2021 году станет важным астрономическим событием.