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Свято 28 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

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П'ятниця 28 травня 2021 05:53
Свято 28 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини В цей день наступає справжнє тепло (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Сьогодні відзначається народне свято Пахома Теплого або Пахома-Бокогрея.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі. Також ми розповімо, у кого в цей день іменини.

Преподобний Пахомій Великий - чернець з Єгипту, заснував перший гуртожитковий монастир. Люди помітили, що до Дня пам'яті преподобного Пахомія весняна погода ставала вже по-справжньому теплою.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо світанок сьогодні червоний - влітку може бути багато пожеж.
  • Якщо зацвів ялівець - пора зайнятися сівбою ячменю.
  • Якщо в повітрі багато павутини - до спекотної погоди влітку.

Сьогодні іменини відзначають: Дмитро, Макар, Анастасія.

Що потрібно зробити в цей день

Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати червоні сарафани.

Що не можна робити в цей день

  • Не варто садити на Пахома Теплого ніякі рослини, крім пшениці - посіви не зійдуть або згниють.
  • Сон з 27 на 28 травня не можна нікому розповідати, збудеться він на двадцять четвертий день.
  • Крім того, сьогодні рекомендують контролювати свої емоції і не ображатися на оточуючих. Конфлікт може перетворитися на сварку, яка стане ворожнеча.
  • У цей день варто обходити небезпечні місця, адже є підвищений ризик травмуватися.

Як ми раніше писали, День літнього сонцестояння в 2021 році стане важливою астрономічною подією.

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