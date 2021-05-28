Свято 28 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Сьогодні відзначається народне свято Пахома Теплого або Пахома-Бокогрея.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі. Також ми розповімо, у кого в цей день іменини.

Преподобний Пахомій Великий - чернець з Єгипту, заснував перший гуртожитковий монастир. Люди помітили, що до Дня пам'яті преподобного Пахомія весняна погода ставала вже по-справжньому теплою.

Головні прикмети цього дня

Якщо світанок сьогодні червоний - влітку може бути багато пожеж.

Якщо зацвів ялівець - пора зайнятися сівбою ячменю.

Якщо в повітрі багато павутини - до спекотної погоди влітку.

Сьогодні іменини відзначають: Дмитро, Макар, Анастасія.

Що потрібно зробити в цей день

Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати червоні сарафани.

Що не можна робити в цей день