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Праздник 28 октября: что строго запрещено делать в день Ефимия

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Четверг 28 октября 2021 05:45
Праздник 28 октября: что строго запрещено делать в день Ефимия Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

28 октября православные христиане чтят память святого Ефимия Солунского.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Про этот праздник на Руси было принято говорить: "Ефимий морозом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое жухлой травой укрывает, на природу сон навевает". В эту дату люди чувствовали, что приближаются зимние холода, а животные постепенно готовились к зимней спячке.

Ефимий родился в христианской семье, по настоянию родителей рано женился, но уже в 18-летнем возрасте, оставив жену и дочь, принял постриг в монастыре на горе Олимп. Спустя некоторое время Евфимий стал схимником, ушел в Афон и поселился там вместе с отшельником Иосифом, с которым соревновался в умерщвлении плоти. Когда молва о его подвижничестве стала распространяться, и к святому потянулись паломники, он укрылся от людей на острове.

Самой главной традицией этого праздника считалось трепание льна. В теплых районах мужчины убирали в омшаники последние ульи.

Приближались зимние морозы, и вместе с этим просыпались злые духи и другая нечисть. К примеру – кикиморы. Согласно давним поверьям, с праздника Ефимий Осенний они начинали мешать женщинам в их делах по хозяйству – могли спутать клубки пряжи, разорвать какую-то ткань, или побить горшки.

Приметы этого дня

  • Лен сушат, мнут, треплют, получают куделю - во всю неделю.
  • Начали трепать лен, так над ним не стоять.
  • На Ефима убирают пчел.
  • Небо вечером чистое, но около луны видны большие круги - будет мороз, а если эти круги красноватые и расплывчатые - возможны снегопад и ветер.
  • Если солнце всходит, а над ним облако - хорошей погоды не жди.
  • Если поздней осенью появились комары - будет зима мягкой.
  • Хорошая погода сохранится, если у неба ясный, чисто-голубой цвет.

Что нельзя делать в этот день

В этот день очень не рекомендуется выяснять отношения и ссориться. Не стоит лениться, отложите ремонт на потом. По народным поверьям считается, что вещи, которые подверглись реставрации, быстро выйдут из строя. Также починка чего-либо может нанести травму.

В эту дату нельзя ругаться и злословить - это принесет неудачу.

Как мы ранее писали, сколько будем отдыхать в ноябре 2021 года.

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