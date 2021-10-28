Свято 28 жовтня: що строго заборонено робити в день Юхима

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це свято на Русі було заведено говорити: "Юхимій морозом коріння трав і дерев з землею змикає, всяка комаха жухлої травою вкриває, на природу сон навіває". У цю дату люди відчували, що наближаються зимові холоди, а тварини поступово готувалися до зимової сплячки.

Юхимій народився в християнській родині, за наполяганням батьків рано одружився, але вже в 18-річному віці, залишивши дружину і дочку, прийняв постриг в монастирі на горі Олімп. Через деякий час Євфимій став схимником, пішов в Афон і оселився там разом з відлюдником Йосипом, з яким змагався в умертвінні плоті. Коли чутка про його подвижництво стала поширюватися, і до Святого потягнулися паломники, він сховався від людей на острові.

Найголовнішою традицією цього свята вважалося тріпання льону. У теплих районах чоловіки прибирали в омшаники останні вулики.

Наближалися зимові морози, і разом з цим прокидалися злі духи та інша нечисть. Наприклад - кікімори. Згідно з давніми повір'ями, зі свята Юхимій Осінній вони починали заважати жінкам в їхніх справах по господарству - могли сплутати клубки пряжі, розірвати якусь тканину, або побити горщики.

Прикмети цього дня

Льон сушать, мнуть, тріпають, отримують куделю - на весь тиждень.

Почали тріпати льон, так над ним не стояти.

На Юхима прибирають бджіл.

Небо ввечері чисте, але близько місяця видно великі кола - буде мороз, а якщо ці кола червонуваті й розпливчасті - можливі снігопад і вітер.

Якщо сонце сходить, а над ним хмара - гарної погоди не чекай.

Якщо пізньої осені з'явилися комарі - буде зима м'якою.

Хороша погода збережеться, якщо у неба ясний, чисто-блакитний колір.

Що не можна робити в цей день

У цей день дуже не рекомендується з'ясовувати стосунки та сваритися. Не варто лінуватися, відкладіть ремонт на потім. За народними повір'ями вважається, що речі, які зазнали реставрації, швидко вийдуть з ладу. Також лагодження чого-небудь може завдати травму.

У цю дату не можна лаятися і лихословити - це принесе невдачу.