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Праздник 3 апреля: что категорически сегодня нельзя делать, у кого именины

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Воскресенье 03 апреля 2022 06:00
Праздник 3 апреля: что категорически сегодня нельзя делать, у кого именины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

3 апреля отмечают день Кирилла Катанского (Сицилийского), который был епископом и святителем. В народе - просто Кирилла Катаника.

Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.

В этот день было принято в последний раз кататься на санях, после чего их чистили, сушили и убирали до зимы.

Люди внимательно следили за всем происходящим вокруг, так как верили в приметы.

Главные приметы этого дня:

  • Если гремит гром, год выдастся урожайным.
  • Лето будет дождливым, если из березы испускают много сока.
  • Распустившаяся мать-и-мачеха – к прибавлению тепла.
  • Если на улице летают комары, значит, будет тепло.
  • Ясная ночь говорит о скором заморозке.
  • Если у восходящего солнца лучи желтые, значит, погода будет хорошей.
  • Синие облака – к дождю и потеплению.
  • Синицы поют – тепло зовут.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя смотреть на падающие звезды - это принесет неудачу.
  • Не стоит делать крупные покупки 3 апреля – они не прослужат долго и окажутся бесполезными.

Именины сегодня празднуют: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

Ранее мы писали, какие праздники и сколько выходных и рабочих дней в Украине планируется в апреле.

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