Праздник 3 апреля: что категорически сегодня нельзя делать, у кого именины

3 апреля отмечают день Кирилла Катанского (Сицилийского), который был епископом и святителем. В народе - просто Кирилла Катаника.

Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.

В этот день было принято в последний раз кататься на санях, после чего их чистили, сушили и убирали до зимы. Люди внимательно следили за всем происходящим вокруг, так как верили в приметы. Главные приметы этого дня: Если гремит гром, год выдастся урожайным.

Лето будет дождливым, если из березы испускают много сока.

Распустившаяся мать-и-мачеха – к прибавлению тепла.

Если на улице летают комары, значит, будет тепло.

Ясная ночь говорит о скором заморозке.

Если у восходящего солнца лучи желтые, значит, погода будет хорошей.

Синие облака – к дождю и потеплению.

Синицы поют – тепло зовут. Что нельзя делать в этот день: Нельзя смотреть на падающие звезды - это принесет неудачу.

Не стоит делать крупные покупки 3 апреля – они не прослужат долго и окажутся бесполезными. Именины сегодня празднуют: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.