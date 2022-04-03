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Свято 3 квітня: що категорично не можна сьогодні робити, у кого іменини

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Неділя 03 квітня 2022 06:00
Свято 3 квітня: що категорично не можна сьогодні робити, у кого іменини Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

3 квітня відзначають день Кирила Катанського (Сицилійського), який був єпископом і святителем. У народі - просто Кирила Катаніка.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.

У цей день було прийнято востаннє кататися на санях, після чого їх чистили, сушили і прибирали до зими.

Люди уважно стежили за всім, що відбувається навколо, через те, що вірили в прикмети.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо гримить грім, рік видасться врожайним.
  • Літо буде дощовим, якщо з берези випускають багато соку.
  • Розпустилася мати-й-мачуха - до збільшення тепла.
  • Якщо на вулиці літають комарі, значить, буде тепло.
  • Ясна ніч говорить про швидке заморожування.
  • Якщо у висхідного сонця промені Жовті, значить, погода буде хорошою.
  • Сині хмари - до дощу і потепління.
  • Синиці співають - тепло звуть.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна дивитися на падаючі зірки - це принесе невдачу.
  • Не варто робити великі покупки 3 квітня – вони не прослужать довго і виявляться марними.

Сьогодні Іменини святкують: Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків.

Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.

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