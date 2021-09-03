Праздник 3 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно
3 сентября в народе называют днем Фадея.
Что можно и нельзя делать в праздник, важные приметы, традиции, обычаи и запреты - читайте ниже в нашем материале.
Это время раньше посвящали заготовке льна, поэтому второе название праздника - Льнянница. Растение косили, сушили и подвергали специальной обработке. Женщины в этот день любили устраивать посиделки у кого-то дома - обычно это был дом вдовы, где проводили время за какой-то работой и разговорами
Согласно библейскому преданию, Фаддей проповедовал в Эдессе христианство, обращая язычников.
Что нужно сделать сегодня
Как мы уже писали ранее, главной традицией этого дня была уборка льна. Его использовали для изготовления одежды, а также для лекарства.
Женщины продолжали делать заготовки на зиму, квасили и сушили овощи, варили варенья из яблок.
Главные приметы на сегодня
- На Фадея сухо - весь сентябрь будет без дождей.
- Много желудей 3 сентября - Рождество будет снежным.
- Мыши делают на стогах гнезда - осень будет дождливой.
- Люди, что родились 3 сентября, прирожденные целители. Их оберегами могут стать талисманы с карнеолом и халцедоном.
Чего нельзя делать 3 сентября:
Сегодня нельзя прислушиваться к советам других людей, поскольку их мнение может быть ошибочным.
Девушкам не советуют заплетать косы, иначе волосы будут сухими и ломкими. А чтобы волосы были прямыми и густыми, их нужно расчесать и распустить.
Нельзя выбрасывать яичную скорлупу - к несчастью.
Лучше не протирать пыль с предметов, иначе можно привнести в свою жизнь разочарования и беды.
Незамужним девушкам, которые желают встретить своего суженого, нужно оставаться дома.
День ангела 3 сентября празднуют: Игнатий, Марфа, Александр, Павел, Фаддей. Поздравьте этих людей с именинами.
Напомним, что в сентябре в Украине будет минимум выходных дней.