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Праздник 3 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно

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Пятница 03 сентября 2021 05:51
Праздник 3 сентября: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно Какой праздник отмечается 3 сентября (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

3 сентября в народе называют днем Фадея.

Что можно и нельзя делать в праздник, важные приметы, традиции, обычаи и запреты - читайте ниже в нашем материале.

Это время раньше посвящали заготовке льна, поэтому второе название праздника - Льнянница. Растение косили, сушили и подвергали специальной обработке. Женщины в этот день любили устраивать посиделки у кого-то дома - обычно это был дом вдовы, где проводили время за какой-то работой и разговорами

Согласно библейскому преданию, Фаддей проповедовал в Эдессе христианство, обращая язычников.

Что нужно сделать сегодня

Как мы уже писали ранее, главной традицией этого дня была уборка льна. Его использовали для изготовления одежды, а также для лекарства.

Женщины продолжали делать заготовки на зиму, квасили и сушили овощи, варили варенья из яблок.

Главные приметы на сегодня

  • На Фадея сухо - весь сентябрь будет без дождей.
  • Много желудей 3 сентября - Рождество будет снежным.
  • Мыши делают на стогах гнезда - осень будет дождливой.
  • Люди, что родились 3 сентября, прирожденные целители. Их оберегами могут стать талисманы с карнеолом и халцедоном.

Чего нельзя делать 3 сентября:

Сегодня нельзя прислушиваться к советам других людей, поскольку их мнение может быть ошибочным.

Девушкам не советуют заплетать косы, иначе волосы будут сухими и ломкими. А чтобы волосы были прямыми и густыми, их нужно расчесать и распустить.

Нельзя выбрасывать яичную скорлупу - к несчастью.

Лучше не протирать пыль с предметов, иначе можно привнести в свою жизнь разочарования и беды.

Незамужним девушкам, которые желают встретить своего суженого, нужно оставаться дома.

День ангела 3 сентября празднуют: Игнатий, Марфа, Александр, Павел, Фаддей. Поздравьте этих людей с именинами.

Напомним, что в сентябре в Украине будет минимум выходных дней.

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