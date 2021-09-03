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Свято 3 вересня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково

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П'ятниця 03 вересня 2021 05:51
Свято 3 вересня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково Яке свято відзначається 3 вересня(колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

3 вересня в народі називають днем Фадея.

Що можна і не можна робити в свято, важливі прикмети, традиції, звичаї та заборони - читайте нижче в нашому матеріалі.

Цей час раніше присвячували заготівлі льону, тому друга назва свята - Льнянниця. Рослину косили, сушили і піддавали спеціальній обробці. Жінки в цей день любили влаштовувати посиденьки у когось вдома - зазвичай це був будинок вдови, де проводили час за якоюсь роботою і розмовами

Згідно з біблійним переказом, Тадей проповідував в Едесі християнство, звертаючи язичників.

Що потрібно зробити сьогодні

Як ми вже писали раніше, головною традицією цього дня було прибирання льону. Його використовували для виготовлення одягу, а також для ліків.

Жінки продовжували робити заготовки на зиму, квасили й сушили овочі, варили варення з яблук.

Головні прикмети на сьогодні

  • На Фадея сухо - весь вересень буде без дощів.
  • Багато жолудів 3 вересня - Різдво буде сніжним.
  • Миші роблять на стогах гнізда - осінь буде дощовою.
  • Люди, що народилися 3 вересня, природжені цілителі. Їх оберегами можуть стати талісмани з карнеолом і халцедоном.

Чого не можна робити 3 вересня:

Сьогодні не можна прислухатися до порад інших людей, оскільки їх думка може бути помилковим.

Дівчатам не радять заплітати коси, інакше волосся будуть сухими і ламкими. А щоб волосся були прямими й густими, їх потрібно розчесати та розпустити.

Не можна викидати яєчну шкаралупу - на жаль.

Краще не протирати пил з предметів, інакше можна привнести в своє життя розчарування і біди.

Незаміжнім дівчатам, які бажають зустріти свого судженого, потрібно залишатися вдома.

День ангела 3 вересня святкують: Ігнатій, Марфа, Олександр, Павло, Тадей. Привітайте цих людей з іменинами.

Нагадаємо, що у вересні в Україні буде мінімум вихідних днів.

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