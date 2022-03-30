Праздник 30 марта: что сегодня нельзя делать, приметы, у кого именины

Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite .

Поскольку он был рожде в семье бедной, приходилось с детства терпеть лишения и быть трудолюбивым.

В молодости у Петра Ивановича было видение Духа Господнего в виде парящего в небе белоснежного голубя: С этого видения жажда чего-то лучшего запала в душу его, все земное ему опротивело, и тяжело было ему между людьми.

Обучение его проходило в Тульской духовной семинарии, которую он так и не закончил, поскольку отправился в Киево-Печерскую лавру. Стал начальником просфорни и нес это послушание более 12 лет.

Со временем Петр решил выучить Псалтирь наизусть и был пострижен в монахи в 1824 году. Он читал молитвы три раза в день, совершал пение и триста раз в день произносил песню "Богородице, Дево, радуйся". Умер святой 25 марта 1855 года.

Считалось, что с этого дня зима окончательно уходит, а приходит весна, солнце, тепло и надежда на лучшее будущее. Поэтому в этот день принято праздновать.

В течение дня люди пытаются закончить всю начатую работу. Новые дела лучше не начинать, так как они не будут успешными. А вот составить планы на будущее можно и даже нужно.

Сегодня можно помолиться Алексею, чтобы он благословил, принес удачу и успех, помог в жизни, работе и семье.

Главные приметы этого дня

Теплая и солнечная погода предвещает хороший урожай;

Какая сегодня погода, такая же будет и на Пасху;

Если пчелы в этот день сделают облет, то будет хороший медосбор;

Если Вы проснулись с ранними петухами - год будет продуктивным;

Ручьи текут по дорогам - лето будет мокрым.

Что нельзя делать в этот день

нельзя срубать березу;

нельзя начинать новые дела;

нельзя ссориться с родными;

нельзя пребывать в плохом настроении;

нельзя работать после заката.

В этот день на столе обязательно должен быть один из трех напитков: узвар, сбитень или березовый сок. Кто такой напиток выпьет, тот богат весь году будет.

Также богатство приносит мед, именно ему покровительствует Теплый Алексей.

В этот день именины празднует Алексей. Поздравьте его с днем ангела!