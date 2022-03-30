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Свято 30 березня: що сьогодні не можна робити, прикмети, у кого іменини

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Середа 30 березня 2022 06:00
Свято 30 березня: що сьогодні не можна робити, прикмети, у кого іменини Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

30 березня християнами прийнято відзначати день пам'яті Парфенія Київського. Також відзначається День святого Олексія.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.

Оскільки він був з бідної родини йому доводилося з дитинства терпіти позбавлення і бути працьовитим.

В молодості у Петра Івановича було бачення Духа Господнього у вигляді ширяючого в небі білосніжного голуба: з цього бачення жага чогось кращого запала в душу його, все земне йому стало огидним, і важко було йому між людьми.

Навчання його проходило в Тульській духовній семінарії, яку він так і не закінчив, оскільки відправився в Києво-Печерську лавру. Став начальником просфорні і ніс цей послух більше 12 років.

Згодом Петро вирішив вивчити Псалтир напам'ять і був пострижений в ченці в 1824 році. Він читав молитви три рази на день, здійснював спів і триста разів на день вимовляв пісню "Богородице, Діво, радуйся". Помер Святий 25 березня 1855 року.

Вважалося, що з цього дня зима остаточно йде, а приходить весна, сонце, тепло і надія на краще майбутнє. Тому в цей день заведено святкувати.

Протягом дня люди намагаються закінчити всю розпочату роботу. Нові справи краще не починати, через те, що вони не будуть успішними. А ось скласти плани на майбутнє можна і навіть потрібно.

Сьогодні можна помолитися Олексію, щоб він благословив, приніс удачу і успіх, допоміг в житті, роботі і сім'ї.

Головні прикмети цього дня

  • Тепла і сонячна погода віщує хороший урожай;
  • Яка сьогодні погода, така ж буде і на Великдень;
  • Якщо бджоли в цей день зроблять обліт, то буде хороший медозбір;
  • Якщо ви прокинулися з ранніми півнями - рік буде продуктивним;
  • Струмки течуть по дорогах - літо буде мокрим.

Що не можна робити в цей день

  • не можна зрубувати березу;
  • не можна починати нові справи;
  • не можна сваритися з рідними;
  • не можна перебувати в поганому настрої;
  • не можна працювати після заходу сонця.

У цей день на столі обов'язково повинен бути один з трьох напоїв: узвар, збитень або березовий сік. Хто такий напій вип'є, той багатий весь рік буде.

Також багатство приносить мед, саме йому протегує теплий Олексій.

У цей день іменини святкує Олексій. Привітайте його з днем ангела!

Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.

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