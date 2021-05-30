Праздник 30 мая: что нельзя делать сегодня и главные приметы
Какой праздник 30 мая 2021 года? Сегодня православная церковь вспоминает святого Ондрона, который является сторожем небесных ворот. Наши предки молились ему о дожде. Они просили святого открыть врата и выпустить осадки, чтобы живительная влага пролилась на поля и избавила людей от засухи.
По народному календарю, сегодня нужно окучивать картошку. Наши предки продолжали высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений (помидоров, перца, баклажанов). С посадкой старались не тянуть, чтобы холодные росы в августе не погубили растения.
Именины (День Ангела) сегодня, 30 мая, празднуют Евдокия и Степан (Стефан).
Главные приметы этого дня
- Идет дождь на растущую луну - будет лето с дождями
- Если в этот день ветер дует с севера - быть холодному лету.
- Холодный день - будет летом град.
- Свиньи роют болота - будет лето с ливнями.
- Яблони, сирени и рябины в цвету в этот день - будет хороший клев, можно отправляться на рыбалку.
- Видно голубое свечение на высоких острых предметах - скоро будет гроза.
- Дятел стучит в ясный день - скоро пойдет ливень.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя принимать никакие подарки.
- Нельзя печь хлеб.
- Запрещалось 30 мая ходить в леса и поля. Наши предки полагали, что в этот день выползают из своих гнезд змеи. Пресмыкающиеся могли напасть на людей.
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