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Праздник 30 мая: что нельзя делать сегодня и главные приметы

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Воскресенье 30 мая 2021 06:33
Праздник 30 мая: что нельзя делать сегодня и главные приметы Фото: какой сегодня церковный праздник (pexels.com)
Автор: Lite

Какой праздник 30 мая 2021 года? Сегодня православная церковь вспоминает святого Ондрона, который является сторожем небесных ворот. Наши предки молились ему о дожде. Они просили святого открыть врата и выпустить осадки, чтобы живительная влага пролилась на поля и избавила людей от засухи.

По народному календарю, сегодня нужно окучивать картошку. Наши предки продолжали высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений (помидоров, перца, баклажанов). С посадкой старались не тянуть, чтобы холодные росы в августе не погубили растения.

Именины (День Ангела) сегодня, 30 мая, празднуют Евдокия и Степан (Стефан).

Главные приметы этого дня

  • Идет дождь на растущую луну - будет лето с дождями
  • Если в этот день ветер дует с севера - быть холодному лету.
  • Холодный день - будет летом град.
  • Свиньи роют болота - будет лето с ливнями.
  • Яблони, сирени и рябины в цвету в этот день - будет хороший клев, можно отправляться на рыбалку.
  • Видно голубое свечение на высоких острых предметах - скоро будет гроза.
  • Дятел стучит в ясный день - скоро пойдет ливень.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя принимать никакие подарки.
  • Нельзя печь хлеб.
  • Запрещалось 30 мая ходить в леса и поля. Наши предки полагали, что в этот день выползают из своих гнезд змеи. Пресмыкающиеся могли напасть на людей.

Смотрите также полный календарь праздников на июнь 2021.

Читайте и о том, кто и когда будет праздновать День Ангела в июне, и какие имена можно дать мальчику и девочке, рожденным в первый летний месяц.

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