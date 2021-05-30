Свято 30 травня: що не можна робити сьогодні і головні прикмети

Яке свято 30 травня 2021 року? Сьогодні православна церква згадує святого Ондрона, який є сторожем небесних воріт. Наші предки молилися йому про дощ. Вони просили святого відкрити ворота і випустити опади, щоб цілюща волога пролилася на поля і позбавила людей від посухи.

За народним календарем, сьогодні потрібно підгортати картоплю. Наші предки продовжували висаджувати в грунт розсаду теплолюбних рослин (помідорів, перцю, баклажанів). З посадкою намагалися не тягнути, щоб холодні роси в серпні не погубили рослини.

Іменини (День Ангела) сьогодні, 30 травня, святкують Євдокія і Степан (Стефан).