Праздник 30 октября: что строго запрещено делать в этот день, главные приметы

30 октября православная церковь почитает преподобного мученика, святителя, архиепископа Андрея Критского, который жил в VIII веке, а также библейского пророка Осию, жившего в Израильском царстве в VIII веке до Рождества Христова.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

В народе праздник называли день Осия Колесник или Осия Осенний, и с этого дня наши предки начинали готовить сани, а телеги прятали до весны. Дата имеет свои традиции и различные запреты, нарушение которых могло призвать беду и обернуться травмами.

Пророк Осия очень активно боролся с идолопоклонничеством и обращал сердца язычников к Господу. Он первым стал записывать свои пророчества, многие из которых сбылись. В частности, он предсказал прекращение ветхозаветных жертв и пришествия на землю Спасителя, его смерть и воскрешение. Также Осия говорил, что Господь отвернется от Дома Израиля и призовет в Царствие свое язычников, которые веруют в него.

Этот пророк почитается не только в христианстве, но также в иудаизме и

исламе.

В народном календаре на Осию множество примет и поверий связано с колесом - поэтому праздник еще называется Осия Колесник. По нему предсказывали погоду, и в звуке скрипа колеса могли "расслышать" также, какой будет урожай.

Колесо у славян считалось символом жизни и солнца, оберегом от злых сил, его применяли для различных обрядов и лечения болезней. При этом считалось, что ведьмы и колдуны могли принять форму колеса и передвигаться по дороге. Так, говорили, что если у катящегося по тропинке колеса вырывали спицы, то эти злодеи потеряют конечности - руки или ноги.

Наши предки на Осию Осеннего перед тем, как прятать телеги в сараи, обязательно должны были привести их в полный порядок, отремонтировать все колеса, очистить и смазать дегтем и смолой колеса. Верили, что если этого не сделать сегодня, то в дороге произойдет неприятность или можно получить травму.

После этого доставали сани для покрытой снегом или грязью (характерной для этого сезона) дороги. Этот праздник мы можем полноценно назвать переходом от осени к зиме.

В эту дату старались обеспечить должное внимание и ласку лошадям, чтобы призвать в свой дом достаток и благополучие.

Главные приметы этого дня:

Если на дороге катится колесо или просто лежит возле тропы в селе, то нельзя его забирать себе - это привлечет в дом беду и несчастье.

Если в этот день на телеге спадет колесо или где-то потеряется кнут у путника, то человека ждали неприятности;

Если на Осию колеса едут тихо и не скрипят - в следующем году ждите урожай зерновых.

День ангела (именины) 30 октября отмечают: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Сергей, Юлиан.