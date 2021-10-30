Свято 30 жовтня: що строго заборонено робити в цей день, головні прикмети

30 жовтня православна церква шанує преподобного мученика, святителя, архієпископа Андрія Критського, який жив в VIII столітті, а також біблійного пророка Осію, що жив в ізраїльському царстві в VIII столітті до Різдва Христового.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

У народі свято називали день Осія Колесник або Осія осінній, і з цього дня наші предки починали готувати сани, а вози ховали до весни. Дата має свої традиції і різні заборони, порушення яких могло закликати біду і обернутися травмами.

Пророк Осія дуже активно боровся з ідолопоклонництвом і звертав серця язичників до Господа. Він першим став записувати свої пророцтва, багато з яких збулися. Зокрема, він передбачив припинення старозавітних жертв і пришестя на землю Спасителя, Його смерть і воскресіння. Також Осія говорив, що Господь відвернеться від дому Ізраїлю і покличе в Царство Своє язичників, які вірують в нього.

Цей пророк шанується не тільки в християнстві, але також в іудаїзмі і

іслам.

У народному календарі на Осію безліч прикмет і повір'їв пов'язано з колесом - тому свято ще називається Осія Колесник. По ньому передбачали погоду, і в звуці скрипу колеса могли "розчути" також, який буде урожай.

Колесо у слов'ян вважалося символом життя і сонця, оберегом від злих сил, його застосовували для різних обрядів і лікування хвороб. При цьому вважалося, що відьми і чаклуни могли прийняти форму колеса і пересуватися по дорозі.

Наші предки на Осію осіннього перед тим, як ховати вози в сараї, обов'язково повинні були привести їх в повний порядок, відремонтувати всі колеса, очистити і змастити дьогтем і смолою колеса. Вірили, що якщо цього не зробити сьогодні, то в дорозі відбудеться неприємність або можна отримати травму.

Після цього діставали сани для покритої снігом або брудом (характерною для цього сезону) дороги. Це свято ми можемо повноцінно назвати переходом від осені до зими.

У цю дату намагалися забезпечити належну увагу і ласку коням, щоб закликати в свій будинок достаток і благополуччя.

Головні прикмети цього дня:

Якщо на дорозі котиться колесо або просто лежить біля стежки в селі, то не можна його забирати собі - це приверне в будинок біду і нещастя.

Якщо в цей день на возі спаде колесо або десь загубиться батіг у подорожнього, то людини чекали неприємності;

Якщо на Осію колеса їдуть тихо і не скриплять - в наступному році чекайте урожай зернових.

День ангела 30 жовтня зазначають: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Йосип, Кузьма, Леонтій, Сергій, Юліан.