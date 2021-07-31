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Праздник 31 июля: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник

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Суббота 31 июля 2021 05:57
Праздник 31 июля: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник Фото: Какой праздник 31 июля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

31 июля православная церковь почитает память мученика Емельяна, а в народе эта дата называется Емельянов день.

Что нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела, важные традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.

Считалось, что дело идет к осени, поэтому наши предки заготавливали впрок варенья и соления.Также люди парились в бане и смывали все грехи. На Руси в этот день заканчивалась жатва.

Серпы после этого выкладывали в форме круга на сжатой полосе, приглашали священника для того, чтобы тот отслужил молебен и освятил инструменты. Потом серпы уносили домой и хранили до наступления следующего года. К слову, лучшим отдыхом считали баню, и именно в этот день принято было париться с вениками, сделанными из ржаной соломы, трав и полевых цветов. В народе верили, что так, в соответствии с приметами, можно избавиться от усталости, которая накопилась во время жатвы.

Главная примета дня: Омельян пришел, грибы и ягоды нашел, пора заготавливать.

Главные приметы этого дня:

  • Жара на Емельяна – в декабре будут сильные морозы.
  • Шишки у ели только на верхушках – морозы будут не раньше января.
  • Листья на березе начинает желтеть – к ранней осени.

Что нельзя делать в этот день

  • Встретить в этот день банного духа в парилке – к несчастью.
  • В баню нельзя входить с крестом на шеи. Иначе банный дух рассердится и может задушить парильщика.

Именины сегодня празднуют: Омелян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон, Степан. Не забудьте поздравить их с днем рождения!

Как мы писали ранее, в Украине перенесли популярный праздник.

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