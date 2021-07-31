Свято 31 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник
31 липня православна церква вшановує пам'ять мученика Омеляна, а в народі ця дата називається Омелянів день.
Що не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела, важливі традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.
Вважалося, що справа йде до осені, тому наші предки заготовляли про запас варення і соління.Також люди парилися в лазні і змивали всі гріхи. На Русі в цей день закінчувалися жнива.
Серпи після цього викладали у формі кола на стислій смузі, запрошували священика для того, щоб той відслужив молебень і освятив інструменти. Потім серпи несли додому і зберігали до настання наступного року. До слова, найкращим відпочинком вважали лазню, і саме в цей день прийнято було паритися з віниками, зробленими з житньої соломи, трав і польових квітів. У народі вірили, що так, відповідно до прикмет, можна позбутися втоми, яка накопичилася під час жнив.
Головна прикмета дня: Омелян прийшов, гриби і ягоди знайшов, пора заготовлювати.
Головні прикмети цього дня:
- Спека на Омеляна - у грудні будуть сильні морози.
- Шишки у ялини тільки на верхівках - морози будуть не раніше січня.
- Листя на березі починає жовтіти – до ранньої осені.
Що не можна робити в цей день
- Зустріти в цей день банного духу в парильні – бути нещастю.
- У лазню не можна входити з хрестом на шиї. Інакше банний дух розсердиться і може задушити парильника.
Іменини сьогодні святкують: Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Мирон, Степан. Не забудьте привітати їх з днем народження!
Як ми писали раніше, в Україні перенесли популярне свято.