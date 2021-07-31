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Свято 31 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник

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Субота 31 липня 2021 05:57
Свято 31 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник Фото: яке свято 31 Липня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

31 липня православна церква вшановує пам'ять мученика Омеляна, а в народі ця дата називається Омелянів день.

Що не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела, важливі традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.

Вважалося, що справа йде до осені, тому наші предки заготовляли про запас варення і соління.Також люди парилися в лазні і змивали всі гріхи. На Русі в цей день закінчувалися жнива.

Серпи після цього викладали у формі кола на стислій смузі, запрошували священика для того, щоб той відслужив молебень і освятив інструменти. Потім серпи несли додому і зберігали до настання наступного року. До слова, найкращим відпочинком вважали лазню, і саме в цей день прийнято було паритися з віниками, зробленими з житньої соломи, трав і польових квітів. У народі вірили, що так, відповідно до прикмет, можна позбутися втоми, яка накопичилася під час жнив.

Головна прикмета дня: Омелян прийшов, гриби і ягоди знайшов, пора заготовлювати.

Головні прикмети цього дня:

  • Спека на Омеляна - у грудні будуть сильні морози.
  • Шишки у ялини тільки на верхівках - морози будуть не раніше січня.
  • Листя на березі починає жовтіти – до ранньої осені.

Що не можна робити в цей день

  • Зустріти в цей день банного духу в парильні – бути нещастю.
  • У лазню не можна входити з хрестом на шиї. Інакше банний дух розсердиться і може задушити парильника.

Іменини сьогодні святкують: Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Мирон, Степан. Не забудьте привітати їх з днем народження!

Як ми писали раніше, в Україні перенесли популярне свято.

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