Праздник 31 марта: что категорически нельзя делать в день Кирилла, основные приметы
31 марта православные христиане вспоминают святого Кирилла Иерусалимского, который жил приблизительно в 315 году.
Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.
Свое детство Кирилл провел в Иерусалиме, получил хорошее образование, его родители воспитывали в строгости и в христианском благочестии. Когда ему исполнилось 18 лет, он принял монашество, а в 345 году его посвятили в сан пресвитера. В 350 году умер архиепископ Иерусалимский Максим III и Кирилла поставили его приемником.
31 марта наши предки еще опасались заморозков. Люди говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади — зима". И еще так: "На Кириллов марток продерет холодок".
Главные приметы этого дня:
- Если к этому дню на склонах появились первые цветы мать-и-мачехи, то в апреле будет тепло.
- Снег долго грудами лежит – у скота легкий год будет.
- Снег гладкий – к неурожаю, шершавый – к урожаю.
- Если в этот день появились комары – к солнечной и ясной погоде.
- Много комаров в лесу – хорошо уродят овес и ягоды.
- Мошкара кружится – к урожаю грибов.
- Если в этот день комара убьете, то вам простится сорок грехов.
- Если в этот день лебеди прилетели – будет тепло.
Что категорически нельзя делать в этот день:
- Не занимайте и не одалживайте деньги - иначе будет много долгов целый год.
- Нельзя стричь волосы и ногти – к мелким житейским неприятностям.
- Нельзя ходить в гости, чтобы свою удачу в чужом доме не оставить.
Кроме Кирилла в этот день празднует именины еще и Трофим. Поздравьте их с днем ангела!
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