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Свято 31 березня: що категорично не можна робити в день Кирила, основні прикмети

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Четвер 31 березня 2022 06:00
Свято 31 березня: що категорично не можна робити в день Кирила, основні прикмети Яке сьогодні свято (freepic.com)
Автор: Styler

31 березня православні християни згадують святого Кирила Єрусалимського, який жив приблизно в 315 році.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.

Своє дитинство Кирило провів в Єрусалимі, отримав гарну освіту, його батьки виховували в строгості і в християнському благочесті. Коли йому виповнилося 18 років, він прийняв чернецтво, а в 345 році його присвятили в сан пресвітера. У 350 році помер архієпископ Єрусалимський Максим III і Кирила поставили його приймачем.

31 березня наші предки ще побоювалися заморозків. Люди говорили: "на Кирила і спереду, і ззаду — зима". І ще так: "на Кирилів марток продере холодок".

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо до цього дня на схилах з'явилися перші квіти мати-й-мачухи, то в квітні буде тепло.
  • Сніг довго купами лежить - у худоби легкий рік буде.
  • Сніг гладкий - до неврожаю, шорсткий – до врожаю.
  • Якщо в цей день з'явилися комарі - до сонячної і ясної погоди.
  • Багато комарів в лісі - добре вродять овес і ягоди.
  • Мошкара паморочиться - до врожаю грибів.
  • Якщо в цей день комара вб'єте, то вам попрощається сорок гріхів.
  • Якщо в цей день Лебеді прилетіли - буде тепло.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • Не позичайте і не позичайте гроші - інакше буде багато боргів цілий рік.
  • Не можна стригти волосся і нігті – до дрібних життєвих неприємностей.
  • Не можна ходити в гості, щоб свою удачу в чужому будинку не залишити.

Крім Кирила у цей день святкує іменини ще й Трохим. Привітайте їх з днем ангела!

Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.

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