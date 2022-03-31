Свято 31 березня: що категорично не можна робити в день Кирила, основні прикмети
31 березня православні християни згадують святого Кирила Єрусалимського, який жив приблизно в 315 році.
Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.
Своє дитинство Кирило провів в Єрусалимі, отримав гарну освіту, його батьки виховували в строгості і в християнському благочесті. Коли йому виповнилося 18 років, він прийняв чернецтво, а в 345 році його присвятили в сан пресвітера. У 350 році помер архієпископ Єрусалимський Максим III і Кирила поставили його приймачем.
31 березня наші предки ще побоювалися заморозків. Люди говорили: "на Кирила і спереду, і ззаду — зима". І ще так: "на Кирилів марток продере холодок".
Головні прикмети цього дня:
- Якщо до цього дня на схилах з'явилися перші квіти мати-й-мачухи, то в квітні буде тепло.
- Сніг довго купами лежить - у худоби легкий рік буде.
- Сніг гладкий - до неврожаю, шорсткий – до врожаю.
- Якщо в цей день з'явилися комарі - до сонячної і ясної погоди.
- Багато комарів в лісі - добре вродять овес і ягоди.
- Мошкара паморочиться - до врожаю грибів.
- Якщо в цей день комара вб'єте, то вам попрощається сорок гріхів.
- Якщо в цей день Лебеді прилетіли - буде тепло.
Що категорично не можна робити в цей день:
- Не позичайте і не позичайте гроші - інакше буде багато боргів цілий рік.
- Не можна стригти волосся і нігті – до дрібних життєвих неприємностей.
- Не можна ходити в гості, щоб свою удачу в чужому будинку не залишити.
Крім Кирила у цей день святкує іменини ще й Трохим. Привітайте їх з днем ангела!
Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.
Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!