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Праздник 4 августа: что нельзя делать в день Марии Магдалины, приметы, у кого именины

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Среда 04 августа 2021 05:33
Праздник 4 августа: что нельзя делать в день Марии Магдалины, приметы, у кого именины День Марии Магдалины празднуется 4 августа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

4 августа православная церковь почитает память христианской святой, последовательницы Иисуса Христа – Марии Магдалины.

Что нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела, важные традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.

Она родилась в городе Магдал. Прозвище Магдалина считается географическим. Эта христианская святая является наиболее таинственной и загадочной фигурой. На протяжении церковной истории она стала предметом многих мифов и теорий. Мария присутствовала при распятии Христа и у пустого гроба на утро его Воскресения.

Девушки в этот день молили святую Магдалину подарить им неземную красоту. Помимо молитв использовали и другие способы. Утром представительницы прекрасного пола собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались. Считалось, что "серебряная роса" придаст коже здоровый вид и красивый румянец.

Также к этому дню поспевали разные ягоды, поэтому в народе этот день называли Мария-Ягодница. Наши предки отправлялись в лес собирать малину, чернику, ежевику и с полными корзинами возвращались домой. Из собранных ягод делали варенья, джемы, варили компоты, а также в этот день было принято готовить ягодный пирог.

Главные приметы этого дня

  • Лягушки на воде держатся – к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят – к непогоде.
  • Гроза в этот день предвещает богатый урожай зерновых культур.
  • Раскатистый гром – к граду.
  • Пауки спрятались – к дождю.
  • Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет.
  • Куры во время дождя по двору гуляют – к теплу.
  • Если опята появились, то грибов осенью мало будет.
  • Туман на рассвете – к солнечному дню.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя рассказывать сон, который вам приснился.
  • В этот день нельзя было работать в поле - это считалось плохой приметой.

Ранее мы писали про все православные праздники августа, которые отметят украинцы в конце лета.

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