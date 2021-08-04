Свято 4 серпня: що не можна робити в день Марії Магдалини, прикмети

Що не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела, важливі традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.

Вона народилася в місті Магдал. Прізвисько Магдалина вважається географічним. Ця християнська свята є найбільш таємничою і загадковою фігурою. Протягом церковної історії вона стала предметом багатьох міфів і теорій. Марія була присутня при розп'ятті Христа і біля порожньої труни на ранок його воскресіння.

Дівчата в цей день молили святу Магдалину подарувати їм неземну красу. Крім молитов використовували та інші способи. Вранці представниці прекрасної статі збирали в срібний посуд росу, якою потім вмивалися. Вважалося, що "срібна роса" додасть шкірі здоровий вигляд і красивий рум'янець.

Також до цього дня встигали різні ягоди, тому в народі цей день називали Марія - Ягідниця. Наші предки відправлялися в ліс збирати малину, чорницю, ожину і з повними кошиками поверталися додому. Із зібраних ягід робили варення, джеми, варили компоти, а також в цей день було заведено готувати ягідний пиріг.

Головні прикмети цього дня

Жаби на воді тримаються - до сухої погоди, а якщо розквакалися або на суші сидять – до негоди.

Гроза в цей день віщує багатий урожай зернових культур.

Розкотистий грім - до граду.

Павуки сховалися - до дощу.

Якщо багато слимаків в городі, то найближчими днями погода сира буде.

Кури під час дощу по двору гуляють – до тепла.

Якщо опеньки з'явилися, то грибів восени мало буде.

Туман на світанку - до сонячного дня.

Що не можна робити в цей день