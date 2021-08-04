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Свято 4 серпня: що не можна робити в день Марії Магдалини, прикмети

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Середа 04 серпня 2021 05:33
Свято 4 серпня: що не можна робити в день Марії Магдалини, прикмети День Марії Магдалини святкується 4 серпня(колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

4 серпня православна церква вшановує пам'ять християнської святої, послідовниці Ісуса Христа - Марії Магдалини.

Що не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела, важливі традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.

Вона народилася в місті Магдал. Прізвисько Магдалина вважається географічним. Ця християнська свята є найбільш таємничою і загадковою фігурою. Протягом церковної історії вона стала предметом багатьох міфів і теорій. Марія була присутня при розп'ятті Христа і біля порожньої труни на ранок його воскресіння.

Дівчата в цей день молили святу Магдалину подарувати їм неземну красу. Крім молитов використовували та інші способи. Вранці представниці прекрасної статі збирали в срібний посуд росу, якою потім вмивалися. Вважалося, що "срібна роса" додасть шкірі здоровий вигляд і красивий рум'янець.

Також до цього дня встигали різні ягоди, тому в народі цей день називали Марія - Ягідниця. Наші предки відправлялися в ліс збирати малину, чорницю, ожину і з повними кошиками поверталися додому. Із зібраних ягід робили варення, джеми, варили компоти, а також в цей день було заведено готувати ягідний пиріг.

Головні прикмети цього дня

  • Жаби на воді тримаються - до сухої погоди, а якщо розквакалися або на суші сидять – до негоди.
  • Гроза в цей день віщує багатий урожай зернових культур.
  • Розкотистий грім - до граду.
  • Павуки сховалися - до дощу.
  • Якщо багато слимаків в городі, то найближчими днями погода сира буде.
  • Кури під час дощу по двору гуляють – до тепла.
  • Якщо опеньки з'явилися, то грибів восени мало буде.
  • Туман на світанку - до сонячного дня.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не можна розповідати сон, який вам приснився.
  • У цей день не можна було працювати в полі - це вважалося поганою прикметою.

Раніше ми писали про всі православні свята серпня, які відзначать українці наприкінці літа.

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